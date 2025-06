Czy Stany Zjednoczone zdecydują się zaatakować Iran? "Ja nie chcę walczyć. Nie zamierzam walczyć, ale jeśli jest wybór między walką a posiadaniem przez nich broni jądrowej, musisz zrobić to, co musisz. Ale może nie będziemy musieli walczyć" – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, bo „lubi czekać do ostatniej sekundy”.

Prezydent USA Donald Trump / KEN CEDENO / POOL / PAP/EPA Donald Trump odniósł się do pytań o uderzenie na Iran podczas spotkania z piłkarzami Juventusu Turyn w Gabinecie Owalnym. Pytany o wcześniejszy spór z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat Iranu, Trump zaznaczył, że nie chce - jak twierdził Macron - zawieszenia broni. Chcemy totalnego, kompletnego zwycięstwa. A wiecie, czym jest zwycięstwo? To brak broni jądrowej - powiedział amerykański prezydent. Wyraził przekonanie, że gdyby reżim w Teheranie wszedł w posiadanie broni atomowej, użyłby jej, dlatego nie może na to pozwolić. Trump zapowiedział, że jeszcze w środę spotka się w Situation Room w Białym Domu na naradzie z doradcami.