Superjacht należący do jednego z kluczowych sojuszników prezydenta Rosji Władimira Putina przepłynął przez cieśninę Ormuz. Stało się tak mimo blokady kluczowego kanału żeglugowego.

Jacht Nord, zdj. z 2022 roku / PAVEL KOROLYOV/AFP/East News / East News

Superjacht Nord, należący do rosyjskiego miliardera Aleksieja Mordaszowa, przepłynął przez cieśninę Ormuz mimo blokady szlaku żeglugowego.

Nord jest zarejestrowany na firmę żony Mordaszowa, który objęty jest zachodnimi sankcjami za bliskie powiązania z Władimirem Putinem.

Luksusowy jacht Nord o długości 142 metrów, należący do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Aleksieja Mordaszowa, płynął w zeszły weekend z Dubaju do Maskatu w Omanie. Był to jeden z niewielu prywatnych statków, które przepłynęły przez cieśninę w ostatnich miesiącach.

Mordaszow, który ma bliskie powiązania z Putinem, nie jest wymieniony jako formalny właściciel luksusowej łodzi. Jednak z dokumentów Norda wynika, że w 2022 roku została ona zarejestrowana na firmę należącą do jego żony.

Według danych platformy Marine Traffic statek Nord wypłynął z Dubaju w piątek wieczorem i w niedzielny poranek przypłynął do Al Mouj, mariny w stolicy Omanu.

Iran nadal ogranicza żeglugę na tym kluczowym szlaku wodnym po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że siły amerykańskie nałożą blokadę irańskich portów.

Płynący pod banderą rosyjską jacht Nord zdołał przepłynąć przez cieśninę, mimo że prywatne jednostki w dużej mierze unikały tej drogi wodnej od czasu wybuchu działań wojennych.

Majątek Mordaszowa szacowany na 37 mld dolarów

Jak wynika z artykułu w magazynie Superyacht Times, rosyjski superjacht posiada basen, łódź podwodną i lądowisko dla helikopterów. Jego wartość szacuje się na ponad 500 mln dolarów.

Mordaszow stał się celem zachodnich sankcji, m.in. ze strony Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, odkąd Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w 2022 roku.

Mordaszow jest prezesem firmy stalowej Siewierstal, a jego majątek netto Forbes szacuje na około 37 miliardów dolarów. Nie jest jasne, czy znajdował się na pokładzie Nord podczas przepływu przez cieśninę Ormuz.

Teheran zacieśnia relacje z Moskwą

Negocjacje Iranu z USA na razie utknęły w martwym punkcie. Teheran skupił natomiast swoje wysiłki dyplomatyczne na zacieśnianiu relacji z Rosją.

Prezydent Rosji Władimir Putin gościł w poniedziałek w Sankt Petersburgu irańską delegację. Jak podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, Putin powiedział szefowi irańskiej dyplomacji Abbasowi Aragcziemu, że naród irański "odważnie walczy" o swoją suwerenność pomimo nacisków ze strony Ameryki i Izraela.

Aragczi udostępnił na portalu X zdjęcia, na których uśmiecha się i ściska dłonie Putinowi i ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi.