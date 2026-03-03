Wojsko izraelskie poinformowało, że przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

Wtorkowy atak Izraela na Bejrut / East News

10:21

Irański Czerwony Półksiężyc podał, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataków USA i Izraela wzrosła do 787.

10:16

Trwa operacja wojsk Izraela na południu Libanu . Jak przekazała izraelska armia, jej żołnierze kontynuują tam ataki na proirański Hezbollah. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.

10:10

O poranku na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju . To maszyna linii lotniczej Flydubai. Na jej pokładzie przyleciało ok. 190 Polaków, którzy w wyniku zaognionej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie byli w stanie wydostać się z Dubaju.

Takie przypadki jak dziś będą incydentalne. W tej chwili nie spodziewamy się regularnych powrotów z rejonu Zatoki Perskiej - usłyszał repoter RMF FM od Piotra Rudzkiego z biura prasowego lotniska Chopina.

Linie lotnicze, które realizowały rejs, są ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc nie podlegają restrykcjom wprowadzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego. Decyzję o tym, żeby zrealizować rejs z Dubaju do Warszawy, podjęła konkretna linia lotnicza. Warto podkreślić, że dziś według planu miał odbyć się kolejny lot tych linii do Warszawy, jednak został odwołany, tak jak i inne loty z krajów Bliskiego Wschodu.

10:01

Z kolei we wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zapewnił, że zapasy amunicji "klasy średniej i średnio wysokiej nigdy nie były tak duże" . Zareagował w ten sposób na doniesienia amerykańskich mediów, że wysocy rangą wojskowi USA są zaniepokojeni malejącymi zasobami systemów obrony powietrznej.

09:55

Prezydent USA Donald Trump uderzył w Wielką Brytanię. W opublikowanej we wtorek rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" zasugerował, że premier Keir Starmer nie poparł operacji przeciwko Iranowi ze względu na muzułmańskich wyborców. Ostrzegł też, że Wielka Brytania przez imigrację staje się krajem trudnym do rozpoznania.

Trump powiedział, że nigdy nie sądził, iż niegdyś "najbardziej solidne ze wszystkich" specjalne stosunki znajdą się w takim kryzysie. Wyraził ubolewanie, że brytyjsko-amerykańskie relacje "nie są takie jak kiedyś" i ocenił, że jest to "bardzo smutne".

Były to najsilniejsze stosunki ze wszystkich. A teraz mamy bardzo silne stosunki z innymi krajami w Europie - powiedział Trump, po czym bezpośrednio krytykował Starmera, mówiąc: Nie był pomocny. Nigdy nie sądziłem, że to zobaczę. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę to ze strony Wielkiej Brytanii.



09:40

Tak wygląda Bejrut, stolica Libanu, po wtorkowym ataku wojsk izraelskich. Siły Obronne Izraela przeprowadziły naloty na kluczowe obiekty Hezbollahu w Bejrucie, uderzając w centra dowodzenia, magazyny broni i infrastrukturę komunikacyjną wykorzystywaną do ataków, działań wywiadowczych i propagandy. Wszystkie cele były miejscami wyznaczonymi jako miejsca ataków terrorystycznych.

09:27

Libańskie Siły Zbrojne wycofują się z granicy z Izraelem po ogłoszeniu izraelskich operacji lądowych w Libanie.