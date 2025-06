"Amerykańskie bombowce strategiczne B-2, samoloty zdolne zniszczyć podziemny obiekt nuklearny Fordo w Iranie, opuściły USA" - taką informację przekazał w sobotę izraelski dziennik "Haaretz". Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee przekazał natomiast, że "Departament Stanu rozpoczął loty z pomocą z Izraela w związku z jego konfliktem z Iranem". Sytuacja staje się tym bardziej niepokojąca, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła właśnie zniszczenie przez Izrael fabryki produkującej wirówki do wzbogacania uranu w Isfahanie w Iranie.

Amerykański bombowiec strategiczny B-2 zdolny do niszczenia podziemnych obiektów nuklearnych / MAI / Splash News/EAST NEWS /East News / East News

Departament Stanu rozpoczął loty z pomocą z Izraela w związku z jego konfliktem z Iranem - powiedział ambasador USA w Izraelu.

Izraelskie media podają natomiast, że z USA wystartowały amerykańskie bombowce B-2, kierując się potencjalnie w rejon Bliskiego Wschodu.

Izrael kontynuuje ataki na irańskie cele wojskowe. Uderzono w fabrykę wirówek w Isfahanie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że na szczęście nie było tam żadnego materiału jądrowego.

Huti oficjalnie grożą atakami na okręty USA na Morzu Czerwonym, jeśli Stany uderzą w Iran.

Więcej szczegółów dotyczących tych bieżących wydarzeń znajdziesz poniżej.





Departament Stanu USA "rozpoczął loty z pomocą z Izraela"

Reuters podał w sobotę wczesnym wieczorem, że ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee powiedział w sobotę, że "Departament Stanu rozpoczął loty z pomocą z Izraela w związku z jego konfliktem z Iranem".

Zachęcił obywateli USA i legalnych stałych rezydentów w Izraelu i na Zachodnim Brzegu, którzy chcą uzyskać rządową pomoc dla departamentu, do wypełnienia formularza na stronie internetowej departamentu.

Według izraelskich mediów z USA wyleciały amerykańskie bombowce

Dwa do czterech bombowców B-2, które są zdolne przenosić bomby i mogące - według szacunków Izraela - zniszczyć ufortyfikowany irański ośrodek nuklearny Fordo, wystartowały w sobotni poranek z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri - podał izraelski dziennik "Haaretz", powołując się na dane śledzące ruch powietrzny.

Dodano, że samoloty, którym towarzyszą cztery tankowce, kierują się na zachód w stronę bazy morskiej Guam na Oceanie Spokojnym.

Tak wygląda wspomniany amerykański bombowiec strategiczny B-2, zdj. archiwalne / MAI / Splash News/EAST NEWS / East News

Nie jest jasne, czy mają kontynuować lot do bazy wsparcia morskiego w Diego Garcia, która znajduje się ok. 3,7 tys. km od Iranu - zaznaczył dziennik.

Dalej - według "Haaretz" - Huti grożą okrętom USA na Morzu Czerwonym, jeśli Trump wyda rozkaz ataku na Iran.

Huti z Jemenu zaatakują okręty USA na Morzu Czerwonym, jeśli Waszyngton zaangażuje się w izraelskie ataki na Iran - miał powiedzieć w sobotę rzecznik wojskowy grupy.

MAEA potwierdza zniszczenie fabryki wirówek do wzbogacania uranu w Isfahanie w Iranie

Irańskie media poinformowały w sobotę wieczorem o "silnych eksplozjach" w południowo-zachodniej części kraju.

Eksplozje wstrząsnęły też miastem Ahwaz, stolicą prowincji Chuzestan, znajdującej się na granicy Iranu z Irakiem. Region jest wiodącym producentem ropy w Iranie. Armia poinformowała, że celem izraelskich ataków była "infrastruktura wojskowa".

MAEA potwierdziła wydany wcześniej przez stronę izraelską komunikat o zniszczeniu fabryki produkującej wirówki do wzbogacania uranu w Isfahanie. Był to trzeci taki obiekt zniszczony na terenie Iranu od rozpoczętych 13 czerwca ataków Izraela.

Dobrze znamy ten obiekt. Nie było w nim żadnego materiału jądrowego, a zatem atak na niego nie będzie miał żadnych skutków radiologicznych - stwierdził dyrektor MAEA Rafael Grossi.

Irański minister zdrowia Mohammad-Reza Zafarghandi oświadczył w sobotę, że "w trwającej kampanii Izraela uderzono już w trzy szpitale, a w atakach zginęło dwoje lekarzy". Uszkodzono również siedem karetek, a 14 pracowników pogotowia zostało rannych - powiedział Jafar Miadfar, szef irańskiej Organizacji Służb Ratownictwa Medycznego.

Ministerstwo zdrowia Iranu podało wcześniej tego dnia, że od 13 czerwca w kraju zginęło 430 osób zginęło, a 3500 zostało rannych. Według organizacji obrońców praw człowieka Human Rights Activists in Iran (HRAI), w atakach Izraela śmierć poniosło do piątku co najmniej 657 osób, a ponad 2 tys. zostały ranne. Spośród ofiar śmiertelnych 263 osoby to cywile, a 164 - przedstawiciele służb bezpieczeństwa.