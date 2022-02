Jeden medal olimpijski przywieziony z Pekinu to najgorszy wynik reprezentacji Polski od igrzysk w Nagano w 1998 roku. Wtedy biało-czerwoni nie wywalczyli ani jednego medalu. Polski sport zimowy podupada. Honoru reprezentacji bronili skoczkowie. Coś drgnęło w łyżwiarstwie szybkim, po sukcesie Zbigniewa Bródki w Soczi. Pozostałe dyscypliny, w których osiągaliśmy sukcesy (biathlon, biegi narciarskie), nie przynoszą już medali. A potencjał jest, co pokazał chociażby Mateusz Sochowicz. Nasz saneczkarz wrócił na tor po koszmarnym wypadku i kontuzji. Wynik może nie zachwycił, ale trudno walczyć z nacjami, które technologicznie są o lata świetlne do przodu. "Musimy nadgonić 30 lat doświadczenia Niemców" - mówi w rozmowie z Pawłem Pawłowskim Sochowicz.

