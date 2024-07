Trzecia odsłona była najbardziej wyrównana od początku do końca. Obie ekipy notowały co najwyżej dwa punkty przewagi. W końcówce po obu stronach pojawiało się dużo niedokładności, poziom znacznie obniżył rozgrywający USA Micah Christenson. Minimalnie lepsi w grze błędów byli Polacy - as serwisowy Kurka pozwolił im przedłużyć mecz (28:26).

Całą czwartą partię Biało-Czerwoni mieli pod kontrolą - grali lepiej w polu serwisowym i ataku, coraz więcej problemów mieli natomiast Amerykanie. Podopieczni trenera Grbica w najlepszym swoim momencie prowadzili 16:10. W końcówce nieco punktów odrobił jeszcze Matthew Anderson, zespołowi USA pomógł blok, ale Kurek zakończył tę odsłonę (25:22).

Decydujący set wyglądał podobnie jak czwarty - Polacy spokojnie kontrolowali wydarzenia na boisku, a po stronie gospodarzy błyszczał Tomasz Fornal. Autowy atak Andersona zakończył mecz (15:8).

To był ostatni sprawdzian polskich siatkarzy przed igrzyskami. We wtorek w Warszawie złożą ślubowanie olimpijskie, a następnie wylecą do Paryża. Pierwszy mecz w stolicy Francji rozegrają w sobotę z Egiptem.

Polska - USA 3:2 (18:25, 23:25, 28:26, 25:22, 15:8)

Polska: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Marcin Janusz, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Paweł Zatorski (libero) - Mateusz Bieniek, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz.

USA: Micah Christenson, Matthew Anderson, Maxwell Holt, Taylor Averill, Aaron Russell, TJ De Falco, Eric Shoji (libero) - Thomas Jaeschke, Jeffrey Jendryk, Micah Ma'a, Garrett Muagututia.