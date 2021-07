Rywalizująca w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska i pływak Paweł Korzeniowski będą chorążymi reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio - poinformował Polski Komitet Olimpijski.

Maja Włoszczowska / Tomasz Waszczuk / PAP

Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonej ekipie funkcję tę będą pełnić dwie osoby. W przypadku rozpoczynających się w przyszły piątek igrzysk w reprezentacjach wielu krajów zdecydowano się na wariant z damsko-męską parą chorążych.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski w tym roku zaproponował, żeby chorążymi podczas ceremonii otwarcia igrzysk były dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Pomysł MKOl z optymizmem przyjęło już wiele krajów, w tym Polska. To efekt dążenia do równouprawnienia, które ma doprowadzić - już podczas igrzysk w Paryżu w 2024 roku - aby na olimpijskich arenach wystartowało tyle samo zawodniczek i zawodników - zaznaczono we wtorkowym komunikacie PKOl.

Włoszczowska, która w listopadzie skończy 38 lat, będzie pierwszą przedstawicielką kolarstwa, która poniesie w takiej uroczystości polską flagę. Jednocześnie drugą kobietą w przypadku letnich igrzysk, a trzecią przy uwzględnieniu również zimowych. Tenisistka Agnieszka Radwańska niosła ją w Londynie, a snowboardzistka Paulina Ligocka w Turynie. Młodszy o dwa lata Korzeniowski z kolei to trzeci pływak, który pomaszeruje na czele polskiej reprezentacji podczas ceremonii inauguracji zmagań olimpijskich. Wcześniej dostąpili tego wyróżnienia Rafał Szukała w Atlancie i Bartosz Kizierowski w Atenach.

Serdecznie dziękuję za nominację i oczywiście jestem bardzo dumny z faktu zostania chorążym - napisał we wtorek na Facebooku Korzeniowski.

Oboje sportowcy, którzy teraz będą pełnić tę funkcję, mają na koncie wiele sukcesów, choć olimpijskie krążki w dorobku ma tylko Włoszczowska. W Pekinie i Rio de Janeiro wywalczyła ona srebro. Teraz czeka ją czwarty start w imprezie tej rangi - debiut zaliczyła w Atenach, a ze startu w Londynie wyeliminowała ją kontuzja, której doznała na przedolimpijskim zgrupowaniu. Na koncie ma też m.in. 10 medali mistrzostw świata oraz trzy w czempionacie globu w maratonie MTB.

Korzeniowski z kolei jako pierwszy polski pływak w historii wystąpi w igrzyskach po raz piąty. Startował w czterech poprzednich edycjach olimpijskich zmagań. Najbliżej podium był w Atenach, gdy zajął czwarte miejsce w swojej koronnej konkurencji - 200 m stylem motylkowym. Doświadczony zawodnik może się pochwalić m.in. trzema krążkami MŚ i dwoma w MŚ na krótkim basenie.

Zobacz również: Szanse medalowe Polaków na IO