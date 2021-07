Hubert Hurkacz nie ukrywa, że występ na igrzyskach zawsze był jego marzeniem, a reprezentowanie Polski to wielkie wyróżnienie. „Kolejnym marzeniem jest zdobycie olimpijskiego medalu i z takim nastawieniem polecę do Tokio” – powiedział w Gdyni półfinalista tenisowego Wimbledonu.

Tenisista Hubert Hurkacz podczas konferencji prasowej / Adam Warżawa / PAP

Hurkacz razem z Igą światek pojawili się w Gdyni we wtorek, aby dokonać uroczystego otwarcia kobiecego turnieju BNP Paribas Poland Open.

Najlepsi polscy tenisiści poprowadzą trening z dziećmi, następnie, razem z Klaudią Jans-Ignacik i Marcinem Matkowskim, rozegrają pokazowy mecz miksta, a później nastąpi ich oficjalne pożegnanie przed sobotnim wyjazdem do Tokio, gdzie rywalizować będą o olimpijskie medale.



Możliwość wystąpienia na igrzyskach i reprezentowania naszego kraju jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Polecieć na tę imprezę i rywalizować na niej z innym polskimi sportowcami zawsze było moim wielkim marzeniem - zapewnił na konferencji prasowej w Gdyni Hurkacz.



24-letni zawodnik będzie w stolicy Japonii jednym z kandydatów do medali.



Cytat Jadąc na tę imprezę zawsze marzy się o medalach i z takim też z nastawieniem polecę do Tokio. A świadomość, że razem ze mną o miejsca na podium będą walczyć inny polscy sportowcy jest mega budująca i motywująca. - podkreślił.