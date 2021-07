Hubert Hurkacz odpadł w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Rozstawiony z numerem 14. polski tenisista przegrał z Matteo Berrettinim (7.) 3:6, 0:6, 7:6 (7-3), 4:6. I to 25-letni Włoch zagra o tytuł z liderem światowego rankingu Serbem Novakiem Djokovicem lub Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.

Hurkacz z Berrettinim zmierzył się po raz trzeci w zawodowej karierze, a po raz pierwszy na trawiastej nawierzchni. Oba wcześniejsze ich pojedynki rozgrywane były na kortach twardych. Trzy lata temu w kwalifikacjach Australian Open górą był Włoch, a Polak zrewanżował mu się w kolejnym sezonie w pierwszej rundzie turnieju ATP w Miami.

W pierwszym secie półfinału Wimbledonu Polak uległ rywalowi 3:6, drugi set także zakończył się wynikiem 6:0 dla Matteo Berrettiniego. Trzeci set należał jednak do Huberta Hurkacza, po zaciętej rozgrywce zakończył się zwycięstwem Huberta Hurkacza 7:6 (7-3). Czwarty set wygrał już Berrettini 4:6.

Wimbledon, półfinał wynik meczu set 1 set 2 set 3 set 4 Hubert Hurkacz 1 3 0 7 4 Matteo Berettini 3 6 6 6 6

24-letni Hurkacz jako drugi w historii polski tenisista, po Jerzym Janowiczu, dotarł do wielkoszlemowego półfinału. To jego życiowy sukces. Dotychczas jego najlepszym wynikiem w zmaganiach tej rangi była trzecia runda, na której zatrzymał się w poprzedniej edycji londyńskiego turnieju dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii Covid-19).



Hubert Hurkacz w drodze do półfinału wyeliminował zaś drugą rakietę świata Rosjanina Daniiła Miedwiediewa oraz legendarnego Szwajcara Rogera Federera, który ma w dorobku 20 tytułów wielkoszlemowych, z których osiem wywalczył właśnie w Londynie.

