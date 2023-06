Już dziś o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie odbędzie się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. "Samych tancerzy mamy 12000, więc wydaje mi się, że to naprawdę będzie imponujące. Mamy oczywiście wspaniałych artystów, ale to co jest najważniejsze – mamy znicz, który będziemy zapalać i sportowców" – powiedziała w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło reżyserka wydarzenia Halina Przebinda. Kto wystąpi, czego możemy się spodziewać? Te informacje znajdziecie w naszym tekście.

Ceremonia otwarcia odbędzie się na stadionie krakowskiej Wisły / III Igrzyska Europejskie 2023 /

Ceremonia oficjalnie rozpocznie igrzyska, choć walka o medale w dwóch dyscyplinach: piłce ręcznej plażowej i lekkoatletyce rozpoczęła się już we wtorek. W środę zawodnicy wszystkich 48 krajów, które uczestniczą w igrzyskach, dumnie przemaszerują po płycie stadionu. Ceremonia potrwa prawie 3 godziny i zacznie się od hejnału mariackiego.

Próby do ceremonii trwały od kilku miesięcy. Przez ostatnie dni artyści ćwiczyli już na stadionie. Nie chciałbym mówić, że to jest jakiś cud, ale naprawdę wielki szacunek dla wykonawców i wszystkich osób zaangażowanych, że w tak krótkim czasie, w te kilka miesięcy, byliśmy w stanie to dopiąć i próby trwają. Już od kilku dni te próby trwają bezpośrednio na stadionie krakowskiej Wisły. Byłem już tam wielokrotnie. Nie chciał powiedzieć, że tysiące, ale setki osób jest w to zaangażowanych - zdradził w rozmowie z Radiem RMF24 Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie.

Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie Józef Polewka / RMF FM

Jak powiedziała reżyserka wydarzenia Halina Przebinda, na scenie wystąpi 1200 tancerzy. Wydaje mi się, że to naprawdę będzie imponujące. Mamy oczywiście wspaniałych artystów, ale to co jest najważniejsze - mamy znicz, który będziemy zapalać i sportowców - zaznaczyła.

Najważniejszym momentem ceremonii będzie rozpalenie Ognia Pokoju. Nowak nie zdradził, kto dostąpi zaszczytu zapalenia ognia na szczycie stadionu, ale przekazał, kogo zobaczymy w sztafecie na stadionie.

Są to osoby, które na pewno dla każdego z nas - jeszcze raz powiem i dla tych najmłodszych, i dla tych już troszeczkę bardziej sędziwych wiekiem kibiców - będą osobami fantastycznymi. Myślę, że łezka w oku się zakręci, będzie kupa wspomnień. Są to osoby rozpoznawalne w każdym zakątku Polski. Nie ukrywam, że też związane w zasadzie ze sportem, bo inaczej być nie może - stwierdził.

Nie zabraknie też występów artystycznych. Mamy trzy wspaniałe recitale muzyczne. Chcemy pokazać Polskę i jej twórców, którzy sięgają do korzeni - czyli takie zespoły ja Zakopower czy Golec uOrkiestra. Chcemy też pokazać młodych twórców, którymi chcemy się pochwalić - dodawała Przebinda.

Na scenie pojawią się przedstawiciele młodego pokolenia tacy jak producent Tribbs, Roxy Węgiel, Daria ze Śląska czy zwycięzcy Eurowizji Kalush Orchestra. Pojawią się też muzycy znani polskim słuchaczom od dekad:

Krzysztof Cugowski,

Golec uOrkiestra,

Zakopower,

Kamil Bednarek,

Muniek i Przyjaciele.

