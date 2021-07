Autorskie wizje w podejściu do kina, eksperymenty formalne i treściowe, obrazy powstające poza mainstreamem zgromadzili programerzy Mastercard OFF CAMERA w ramach sekcji Amerykańscy Niezależni.

/ Materiały promocyjne /

"The Planters" to kwintesencja amerykańskiego indie oraz autorskiej wizji w podejściu do kina. Alexandra Kotcheff i Hannah Leder nie tylko wyreżyserowały, napisały scenariusz, były autorkami zdjęć oraz wyprodukowały debiutancki The Planters, ale również wcieliły się w główne role. Ta czarna, mocno absurdalna, a jednocześnie ujmująca komedia rozpisana jest na dwa oryginalne głosy. Spotkanie dwóch kompletnie nieprzystosowanych do życia osobowości zaowocuje niezwykłą przyjaźnią, potrafiącą przezwyciężyć ograniczenia narzucane przez życie.

"Godzina zmierzchu" to kameralny dramat Bradena Kinga. Reżyser oparł na powieści autorstwa Cartera Sickelsa. Choć oko kamery skierowane jest na jednego bohatera, tak naprawdę to opowieść o całym pokoleniu, miotającym się i poszukującym sensu w dobie kryzysu. Ponuremu, choć niepozbawionemu nadziei obrazowi Ameryki gorszej kategorii atmosfery dodają znakomite zdjęcia Declana Quinna i klimatyczna, pełna pasji muzyka.

"Wildcat" to intensywny, trzymający za gardło, chwilami brutalny portret człowieka konfrontującego się z ekstremalną presją. W wyniku ataku grupy bojowników na amerykański konwój w Mosulu dwie ocalałe osoby trafiają do niewoli. Jedną z nich jest dziennikarka Khadija Young (świetna kreacja laureatki nagrody BAFTA Georginii Campbell). Jakiekolwiek próby tłumaczeń oraz powoływania się na międzynarodowe prawo humanitarne nie przynoszą skutku i kobieta wraz z rannym żołnierzem marines trafiają do celi. Rozpoczynają się brutalne przesłuchania pełne fizycznych i psychicznych tortur. Napastnicy są przekonani, że bohaterka ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Pisząc scenariusz, Jonathan W. Stokes inspirował się książką Viktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, traktującą o traumatycznych przeżyciach autora z obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej.

"Prawdziwie spełnieni" to słodko-gorzka i szczera do bólu historia napisana oraz zagrana przez dwójkę dobrych przyjaciół - Joshuę Leonarda i Jess Weixler. Wcielają się w parę, której życie lada moment stanie na głowie - po raz pierwszy zostaną rodzicami. I choć powszechnie panuje opinia, że nie da się na to w pełni przygotować, Jackie i Elliot wydają się minimalizować ryzyko i podchodzić do całej sprawy względnie spokojnie. Zaletą tej bezpretensjonalnej opowieści o zbliżającym się wielkimi krokami rodzicielstwie jest dodająca fabule autentyzmu ekranowa chemia pomiędzy Leonardem a Weixler uwieczniona za kamerą przez gościa jednej z edycji festiwalu Mastercard Off Camera - Benjamina Kasulke.

Do zobaczenia od 3 do 12 września w sieci i w Krakowie. Więcej szczegółów na temat programu Festiwalu można znaleźć na www.offcamera.pl