Aż 15 festiwalowych dni i nowa formuła - filmowy wrzesień nie tylko w Krakowie, ale także w Playerze - kino z całego świata, najciekawsze seriale, twórcy, którzy mają odwagę wytyczać nowe drogi i używać własnego języka filmowego. 13. edycja Festiwalu Mastercard OFF CAMERA przenosi się do przestrzeni online. Od 11 do 25 września na platformie www.player.pl będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące. Jak niezależność radzi sobie w sieci i co będzie działo się we wrześniu w przestrzeni on-line?

REKLAMA