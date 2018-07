W Belgii rośnie liczba uchodźców, którzy na wakacje wyjeżdżają do krajów, z których uciekli - pisze we wtorek dziennik "Het Laatste Nieuws". Świadczy to o tym, że osoby te nie obawiają się prześladowań - oświadczył sekretarz stanu ds. azylu i migracji Theo Francken.

