Firma Andretti Global i koncern General Motors poinformowały w czwartek o rozpoczęciu starań dotyczących założenia nowego, 11. zespołu Formuły 1 pod nazwą Andretti Cadillac. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy team mógłby dołączyć do cyklu F1.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na razie nie wiadomo, kiedy nowy zespół z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i wsparciem technicznym w Wielkiej Brytanii mógłby dołączyć do cyklu F1.

Niezbyt przychylni temu pomysłowi są właściciele obecnych stajni, obawiający się utraty części zysków. Z kolei ideę powiększenia stawki popiera Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).

"Zespół Andretti Cadillac planuje zgłosić akces, gdy FIA otworzy formalny proces. Jeśli zostaniemy wybrani, postaramy się przystąpić do rywalizacji tak szybko, jak to możliwe, z co najmniej jednym amerykańskim kierowcą" - ogłosili pomysłodawcy.