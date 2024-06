Dla Hiszpanii to mecz o pietruszkę, dla Albanii - o życie. Jeśli podopieczni Sylvinho chcą zachować szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024, nie mogą dziś przegrać. Czy im się uda? Przekonamy się ok. godz. 23:00. Zachęcamy do śledzenia wyniku na żywo!