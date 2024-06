We wtorek na Euro 2024 mierzą się ze sobą także drużyny z grupy C. O 21:00 na stadionie w Monachium w szranki stają reprezentacje Danii i Serbii. W nieco lepszej sytuacji są Skandynawowie, ale oba zespoły wciąż mają szansę na awans do 1/8 finału.