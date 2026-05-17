Międzynarodowy zespół badaczy dokonał przełomowego odkrycia w sercu gwatemalskiej dżungli. Dzięki połączeniu tradycyjnych prac terenowych z nowoczesną technologią laserową, odnaleziono pozostałości zaginionego miasta. „Los Abuelos” - stanowisko, datowane na blisko 3000 lat, rzuca zupełnie nowe światło na początki i potęgę cywilizacji Majów.
- Archeolodzy z Gwatemali i Słowacji odkryli w dżungli Petén starożytne miasto "Los Abuelos" sprzed 3000 lat, które było ważnym ośrodkiem ceremonialnym Majów.
- Do badań wykorzystano nowoczesną technologię LiDAR.
- Odnalezione rzeźby przodków, murale i system kanałów nawadniających wskazują na zaawansowaną kulturę i duchowość Majów.
W gęstych lasach departamentu Petén, niedaleko granicy z Meksykiem, archeolodzy z Gwatemali i Słowacji natrafili na ślady metropolii, która mogła być jednym z najważniejszych ośrodków ceremonialnych okresu środkowopreklasycznego (ok. 800-500 r. p.n.e.). Miasto, nazwane przez badaczy "Los Abuelos" (co po hiszpańsku oznacza "Dziadowie"), zajmuje obszar około 16 kilometrów kwadratowych i przez wieki pozostawało niemal całkowicie ukryte pod gęstą roślinnością.
Kompleks miejski rozciąga się w rzeczywistości na przestrzeni trzech stanowisk: Los Abuelos, Petnal i Cambrayal.
Ministerstwo Kultury i Sportu Gwatemali oświadczyło, że miejsca te tworzą nieznany dotąd miejski trójkąt, którego struktura rzuca nowe światło na historię i zdobycze cywilizacyjne Majów.
Kluczem do sukcesu okazała się technologia LiDAR (Light Detection and Ranging). Polega ona na wysyłaniu z samolotu impulsów laserowych, które przenikają przez gęste korony drzew i tworzą precyzyjną mapę ukształtowania terenu. To dzięki niej naukowcy mogli "zdjąć" zieloną zasłonę dżungli i ujrzeć monumentalną architekturę miasta.
Na miejscu zidentyfikowano aż 12 piramid, liczne place, budynki mieszkalne oraz boisko do rytualnej gry w piłkę. Jedna z odnalezionych piramid mierzy aż 33 metry wysokości, co świadczy o niezwykłym rozmachu i zaawansowaniu inżynieryjnym ówczesnych budowniczych.