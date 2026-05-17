Tajemnica „Przodków”

Swoją nazwę stanowisko zawdzięcza dwóm unikalnym, antropomorficznym rzeźbom odnalezionym przez badaczy. Przedstawiają one "parę przodków" i są datowane na okres między 500 a 300 r. p.n.e. Według gwatemalskiego Ministerstwa Kultury, figury te mogą być bezpośrednim dowodem na starożytne praktyki kultu przodków, które odgrywały centralną rolę w duchowości Majów.

Poza rzeźbami, odkrycie ujawniło także unikalne murale oraz zaawansowany system kanałów nawadniających, co pokazuje, że mieszkańcy Los Abuelos potrafili doskonale zarządzać zasobami wody w trudnym, tropikalnym klimacie.

Nowy element układanki cywilizacji Majów

Odkrycie Los Abuelos zmienia dotychczasowe rozumienie organizacji społeczno-politycznej regionu Petén. Miasto znajduje się w niewielkiej odległości od innych ważnych ośrodków, takich jak Uaxactún czy słynne Tikal.

Odnalezienie nowego i tak złożonego kompleksu miejskiego, pokazuje, że cywilizacja Majów była znacznie bardziej zurbanizowana i połączona już na wczesnych etapach swojej historii, niż wcześniej sądzono.

Odkrycia dokonali gwatemalscy i słowaccy archeolodzy, wspierani przez międzynarodowych ekspertów w ramach Regionalnego Projektu Archeologicznego Uaxactún (PARU) oraz Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie.

Naukowcy podkreślają, że to dopiero początek badań. Każdy kolejny sezon wykopaliskowy w Los Abuelos może przynieść odpowiedzi na pytania o to, jak powstały pierwsze wielkie dynastie Majów i co doprowadziło do rozkwitu ich fascynującej kultury tysiące lat temu.

Park Narodowy Tikal w Gwatemali / Shutterstock

Cywilizacja Majów

Cywilizacja Majów to jedna z najbardziej rozwiniętych i fascynujących kultur prekolumbijskich Ameryki Środkowej. Jej przedstawiciele zamieszkiwali tereny dzisiejszego południowego Meksyku, Gwatemali, Belize, Hondurasu i Salwadoru. Majowie stworzyli zaawansowane miasta, rozwinięty system pisma, kalendarz oraz osiągnięcia w dziedzinie matematyki, astronomii i architektury.

Początki cywilizacji Majów sięgają około 2000 r. p.n.e., jednak największy rozkwit przypadł na tzw. okres klasyczny (ok. 250-900 n.e.). W tym czasie powstały wielkie miasta-państwa, takie jak Tikal, Palenque, Copán, Calakmul czy Caracol. Każde z nich miało własnego władcę i rywalizowało z innymi o wpływy.

Majowie byli znakomitymi matematykami i astronomami. Stworzyli precyzyjny kalendarz, oparty na obserwacjach ruchu Słońca, Księżyca i planet. Opracowali także system pisma hieroglificznego, który pozwalał na zapisywanie historii, mitów i wydarzeń politycznych. Ich architektura obejmowała monumentalne piramidy, świątynie, pałace i boiska do gry w piłkę.

Religia Majów była politeistyczna i silnie związana z cyklami natury. Wierzyli w wielu bogów, z których najważniejsi byli związani z rolnictwem, deszczem, słońcem i śmiercią. Ważną rolę odgrywały rytuały, ofiary i obserwacje astronomiczne. Społeczeństwo Majów było hierarchiczne - na szczycie znajdował się władca (k’uhul ajaw), niżej arystokracja, kapłani, rzemieślnicy i rolnicy.

Około IX wieku n.e. wiele miast Majów zostało opuszczonych, co wiąże się z wyczerpaniem zasobów, zmianami klimatycznymi i regionalnymi konfliktami. Jednak cywilizacja Majów przetrwała w zmienionej formie aż do przybycia Hiszpanów w XVI wieku. Współcześnie potomkowie Majów nadal zamieszkują Amerykę Środkową.








