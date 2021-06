Na Wembley Anglicy skromnie wygrali z Czechami po golu Raheema Sterlinga w 12. minucie. Jako zwycięzcy grupy D mecz 1/8 finału rozegrają na tym samym stadionie z drugą drużyną uznawanej za najsilniejszą grupy F, w której występują mistrz świata Francja, Niemcy, broniąca tytułu Portugalia i Węgry.

Tyrone Ming / NEIL HALL / POOL / PAP/EPA

Przed spotkaniem w Londynie było już jasne, że obie te drużyny wystąpią w 1/8 finału. Stawką było natomiast pierwsze miejsce w grupie D. Od pierwszego gwizdka z animuszem zaatakowali Anglicy. Już w drugiej minucie blisko szczęście był Raheem Sterling, ale po przelobowaniu czeskiego bramkarza piłka trafiła w słupek.



Skrzydłowy Manchesteru City dopiął celu dziesięć minut później. Dośrodkowywał Jack Grealish, a zamykający akcję Sterling głową trafił do siatki.



Anglicy wciąż przeważali, jednak kolejnych bramek nie zdobyli. Bardzo dogodną sytuację zmarnował Harry Kane, którego strzał obronił Tomas Vaclik. Czesi najbliżej gola byli w 34. minucie. Wówczas z kilkunastu metrów potężnie uderzył Tomas Soucek, ale piłka nieznacznie minęła słupek.



Tempo spadło

W drugiej połowie tempo wyraźnie siadło. Obie drużyny miały świadomość, że za kilka dni czeka je mecz w fazie pucharowej i oszczędzały siły. W końcówce do czeskiej bramki trafił Jordan Henderson, ale był na pozycji spalonej i gol nie został uznany.



W 76. minucie na boisku w czeskiej drużynie pojawił się Tomas Pekhart - król strzelców ekstraklasy w sezonie 2020/21 i mistrz Polski z Legią Warszawa.



Wynik nie uległ już zmianie i pierwsze miejsce w grupie zajęła Anglia. Jej postawę na tym etapie trudno oceniać. W trzech meczach zgromadziła siedem punktów, zdobyła dwie bramki i żadnej nie straciła.



Prawdziwym sprawdzianem aspiracji "Wyspiarzy" będzie 1/8 finału. W niej zagrają bowiem z drugim zespołem grupy F, czyli zapewne z Francją, Niemcami lub Portugalią. Czesi spadli na trzecie miejsce i ich rywalem prawdopodobnie będzie Holandia.



W drugim meczu tej grupy Chorwacja pokonała Szkocję 3:1 i wywalczyła drugą pozycję. To oznacza, że w 1/8 finału zmierzy się z drugim zespołem grupy E, w której występuje Polska. Biało-czerwoni, aby awansować do fazy pucharowej, muszą w środę wygrać ze Szwecją.

Grupa D: Czechy - Anglia 0:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Raheem Sterling (12-głową).



Żółta kartka - Czechy: Jan Boril.



Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia).



Czechy: Tomas Vaclik - Vladimir Coufal, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, Jan Boril - Lukas Masopust (64. Adam Hlozek), Tomas Holes (84. Matej Vydra), Vladimir Darida (64. Alex Kral), Tomas Soucek, Jakub Jankto (46. Petr Sevcik) - Patrik Schick (76. Tomas Pekhart).



Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones (79. Tyrone Mings), Harry Maguire, Luke Shaw - Bukayo Saka (84. Jadon Sancho), Kalvin Phillips, Jack Grealish (67. Jude Bellingham), Declan Rice (46. Jordan Henderson), Raheem Sterling (67. Marcus Rashford) - Harry Kane.

Euro 2020. Grupa D Drużyna Mecze Zwycięstwa Anglia 3 2 Chorwacja 3 1 Czechy 3 1 Szkocja 3 0