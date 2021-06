Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa podziękował kibicom za wspaniały doping, który niósł biało-czerwonych w sobotnim meczu z Hiszpanią w mistrzostwach Europy. Polacy zremisowali w Sewilli 1:1 i zachowują szanse awansu do 1/8 finału.

Paulo Sousa / Adam Warżawa / PAP

Chciałbym przekazać naprawdę wielkie podziękowania od piłkarzy i od sztabu dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy są w domu, ale przede wszystkim dla tych, którzy przybyli na stadion. Tak głośni, tak wspierający przez cały czas, po raz kolejny, w Hiszpanii. To było niesamowite - powiedział Sousa w filmiku zamieszczonym na Twitterze.

Byliście naprawdę mocni, bardzo to doceniamy. To coś, co daje energię. Ani przez moment nie słyszeliśmy hiszpańskich kibiców, by tak wspierali swoją drużynę. Słyszeliśmy głównie was. Prosto z naszych serc, wielkie podziękowania - kontynuował.



Sousa podkreślił, że czuje dumę, reprezentując Polskę i to samo czują zawodnicy, słysząc doping kibiców.



Nadal pchajcie nas do przodu. Dajcie nam całą energię, jaką macie, a my zrobimy wszystko, by sprawić, że będziecie naprawdę dumni. Dziękuję jeszcze raz - zakończył Portugalczyk.



Po porażce ze Słowacją 1:2, polscy piłkarze zremisowali z faworytem grupy E Hiszpanią 1:1. W środę w Sankt Petersburgu rozegrają decydujący mecz ze Szwecją. Zwycięstwo zapewni im awans do fazy pucharowej turnieju.