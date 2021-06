Angllik Michael Oliver będzie sędzią głównym środowego meczu Polski ze Szwecją w Sankt Petersburgu w grupie E piłkarskich mistrzostw Europy. Spotkanie rozstrzygnie o dalszych losach biało-czerwonych w turnieju - przypadku zwycięstwa zapewnią sobie awans.

Angllik Michael Oliver będzie sędzią głównym środowego meczu Polski ze Szwecją w Sankt Petersburgu / Laurence Griffiths / POOL / PAP/EPA

Sędziami asystentami będą Stuart Burt i Simon Bennett, technicznym - Anthony Taylor, a na sędziego VAR został wyznaczony również ich rodak Christopher Kavanagh.

36-letni Oliver to znany angielski sędzia, od 2012 roku jest arbitrem międzynarodowym.



Kibice reprezentacji Polski mogą go pamiętać m.in. z towarzyskiego meczu biało-czerwonych z Nigerią we Wrocławiu w marcu 2018 roku. Polacy przegrali wówczas 0:1.

Polacy ostatni w tabeli. Musza wygrać ze Szwecją, żeby awansować

Biało-czerwoni po dwóch kolejkach grupy E mają jeden punkt ( 1:2 ze Słowacją i 1:1 z Hiszpanią ). Prowadzą Szwedzi z dorobkiem czterech, trzy mają Słowacy, a dwa Hiszpanie.



Jeżeli podopieczni Paulo Sousy pokonają w środę Szwecję, zapewnią sobie awans do 1/8 finału.

Początek spotkania w Sankt Petersburgu o godz. 18. W tym samym czasie Hiszpania podejmie w Sewilli Słowację.