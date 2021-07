Włosi najlepszą drużyną piłkarskich mistrzostw Europy! W finałowym starciu Azzurri pokonali Anglików. O tym, kto został mistrzem Starego Kontynentu, zdecydował konkurs rzutów karnych. Nie brakowało emocji, ani pięknych bramek. Sprawdź, jak padały gole!

Luke Shaw popisał się efektownym strzałem już na początku spotkania / ANDY RAIN / POOL / PAP/EPA

Wynik spotkania błyskawicznie otworzył Luke Shaw. Obrońca wpisał się na listę strzelców po upływie minuty i 56 sekund gry. To piąta najszybsza bramka w historii piłkarskich mistrzostw Europy. Kieran Trippier dośrodkował znakomicie na pole karne, a nadbiegający z lewej strony Luke Shaw popisał się celnym strzałem z woleja.

Anglicy dominowali w pierwszej części spotkania i utrzymali prowadzenie do drugiej połowy. Zmotywowanym, grającej lepiej w drugiej połowie Włochom, w 67. minucie spotkania udało się doprowadzić do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doszło do dużego zamieszania przed bramką Anglików, aż piłka odbita od słupka trafiła pod nogi Leonardo Bonucciego, który umieścił ją w siatce.

W regulaminowym czasie gry nie zobaczyliśmy już więcej goli. Konieczna była dogrywka, w której też nikt nie potrafił rozstrzygnąć finału na swoją korzyść. Po 120. minutach gry nadal było 1:1, więc Włosi i Anglicy przystąpili do rzutów karnych.

W serii "jedenastek" piłkarze obu drużyn pomylili się łącznie aż pięciokrotnie. Pierwszy do piłki podszedł jednak Dominico Bernardi, który pewnym strzałem w lewy dolny róg bramki Pickforda zdobył bramkę. Ten sam kierunek wybrał Harry Kane - uderzenie okazało się równie skuteczne. W kolejnej próbie udaną interwencję zaliczył Jordan Pickford, który wybronił strzał Andrei Bellotiego. Następnie piłkę w górny, prawy róg bramki skierował Harry Maguire.

hatty Maguire perfekcyjnie wykonał rzut karny / ANDY RAIN / POOL / PAP/EPA



Skutecznie "jedenastkę" wykorzystał też Leonardo Bonucci, który wybrał strzał w lewą stronę, tuż ponad zasięgiem rąk Pickforda. Nie najlepiej karnego wykonał Marcus Rashford - napastnik Manchesteru United wziął duży rozbieg, zwolnił tuż przed piłką i trafił w słupek.

Marcus Rashford trafił w słupek / ANDY RAIN / POOL / PAP



Problemów ze strzeleniem gola nie miał z kolei Federico Bernardeschi - pomocnik posłał piłkę w centralną część bramki, co zaskoczyło Pickforda. Przy kolejnej próbie refleksem wykazał się Gianluigi Donnarumma, który wyczuł, że Jadon Sancho wybierze prawy róg bramki.

Gianluigi Donnarumma wybronił strzał Jadona Sancho / FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / PAP/EPA



Niespodziewanie rzut karny zmarnował Jorginho. Piłkarz uznawany za eksperta w tej dziedzinie, uderzył za lekko, więc Jordan Pickford odbił futbolówkę, ta następnie odbiła się od słupka, a potem trafiła do rąk Anglika.

Strzał Jorginho został obroniony / acundo Arrizabalaga / POOL / PAP/EPA



Włosi ostatecznie wygrali, bo w decydującej próbie świetnie intencję Bukayo Saki odczytał Donnarumma.

Bukayo Saka zmarnował karnego / Carl Recine / POOL / PAP/EPA