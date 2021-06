​W piłkarskich mistrzostwach Europy nie ma już żadnej drużyny z uznawanej za najsilniejszą grupy F. W 1/8 finału wystąpiły Francja, Niemcy oraz broniąca tytułu Portugalia, ale wszystkie przegrały w tej fazie swoje mecze. We wtorek Niemcy ulegli w Londynie Anglikom 0:2.

W turnieju nie ma już żadnej drużyny z tzw. grupy śmierci. / Robert Ghement / POOL / PAP/EPA

Zmagania w grupie F, zgodnie okrzykniętej "grupą śmierci", elektryzowały kibiców na Starym Kontynencie. Wielu fachowców widziało właśnie spośród tej stawki - oprócz Włochów z grupy A - kandydata do złotego medalu ME 2021.

Ostatnie miejsce w grupie F zajęli Węgrzy (2 pkt), ale po każdym z meczów z potentatami światowego futbolu zbierali wiele zasłużonych pochwał.

Z pierwszego miejsca do 1/8 finału awansowała Francja - aktualny mistrz świata, z drugiego Niemcy - mistrz świata z 2014 roku, a z trzeciego - najlepsza na Euro 2016 Portugalia.



Pierwsi w fazie pucharowej wystąpili Portugalczycy, którzy w niedzielę przegrali w Sewilli z Belgami 0:1.



Następnego dnia z turniejem pożegnała się sensacyjnie Francja. "Trójkolorowi" prowadzili w Bukareszcie ze Szwajcarią 3:1 do 81. minuty, ale wkrótce potem stracili dwa gole. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, zaś w serii rzutów karnych lepsi okazali się Helweci (5-4).



We wtorek zaprezentowali się Niemcy, lecz oni też nie dali rady. Przegrali na Wembley z gospodarzami 0:2, tracąc oba gole w ostatnim kwadransie.



Porażka z Anglią oznacza pożegnanie z kadrą Niemiec selekcjonera Joachima Loewa. Już wcześniej było wiadomo, że po tegorocznym Euro zastąpi go Hansi Flick.