Wieczorem zakończy się faza 1/8 finału mistrzostw Europy. O godz. 18 Anglicy w piłkarskim klasyku podejmą na Wembley Niemców, a trzy godziny później w Glasgow Szwedzi, niedawni rywale Polaków z grupy E, zmierzą się z Ukraińcami.

Wembley / ANDY RAIN / POOL / PAP/EPA

Niemcy mogą pocieszać się tym, że okazali się lepsi od Anglii w trzech ostatnich potyczkach w fazie pucharowej na wielkich imprezach - w mistrzostwach świata 1990, na Euro 1996 i w MŚ 2010, z czego w dwóch pierwszych po rzutach karnych w półfinale.

Zresztą Anglicy jeszcze nigdy w historii mistrzostw Europy nie wygrali w fazie pucharowej meczu w ciągu 90 minut. Cztery razy ich spotkania kończyły się rzutami karnymi, z czego zwyciężyli zaledwie raz - z Hiszpanią w ćwierćfinale na Wembley w 1996 roku.



Podopieczni Joachima Loewa w tegorocznym turnieju wszystkie mecze grupy F grali w Monachium, więc teraz czeka ich pierwsze wyjazdowe spotkanie. Początek w Londynie o godz. 18.



Ukraina po raz pierwszy w historii wystąpi w 1/8 finału ME

Trzy godziny później kolejne emocje w Wielkiej Brytanii, tym razem w szkockim Glasgow na Hampden Park, gdzie Szwecja zmierzy się z Ukrainą.



Udział reprezentacji "Trzech Koron" w 1/8 finału nie jest niespodzianką, ale zajęcie pierwszego miejsce w grupie E - już tak. Szwedzi wyprzedzili bowiem faworyzowaną Hiszpanię, z którą zremisowali w Sewilli 0:0. Ponadto pokonali Słowację 1:0 i na zakończenie wygrali z Polską 3:2. Podopieczni Paulo Sousy, podobnie jak Słowacy, nie wyszli z grupy.



Ukraińcy awansowali z trzeciego miejsca w grupie C i z ujemnym bilansem bramek; musieli do końca czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.



Ostatecznie po raz pierwszy w historii wystąpią w 1/8 finału ME.



Przebyliśmy długą drogę, żeby tu być. Nie mamy teraz nic do stracenia. Wszystko inne będzie dla nas dużym bonusem - powiedział trener reprezentacji Ukrainy Andrij Szewczenko, były znakomity napastnik.



Najwięcej w ekipie Szwecji mówi się o Emilu Forsbergu, który zdobył w turnieju już trzy bramki, w tym dwie z Polską. Piłkarz RB Lipsk opuścił sobotni trening, lecz zapewnił, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku.



Zwycięzcy wtorkowych meczów 1/8 finału zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale, zaplanowanym na 3 lipca w Rzymie.