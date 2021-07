Komentatorzy w Hiszpanii spodziewają się zaciętego pojedynku podopiecznych Luisa Enrique we wtorkowym półfinale piłkarskich mistrzostw Europy przeciwko Włochom. Drużynę z Italii porównują do legendarnej amerykańskiej aktorki Mae West, twierdząc, że nawet kiedy gra słabo, wciąż jest dobra.

Hiszpańscy piłkarze trenujący na Wembley / Rodrigo Jimenez / PAP

Dziennik “El Mundo" w swoim poniedziałkowym wydaniu wskazuje, że zagrożeniem dla Hiszpanów może być łatwe zmienianie przez Włochów stylu gry, a także fakt, że od rozpoczęcia Euro pokonali oni wszystkie ekipy, które pojawiły się na ich drodze.

“Italia, niczym Mae West - kiedy jest dobra, to znaczy, że jest bardzo dobra, ale kiedy gra źle, to też jest niezła" - napisał o najbliższym rywalu Hiszpanii madrycki dziennik.



Tymczasem sportowe gazety “Marca" i “AS" wskazują, że po słabym początku Euro ekipa Luisa Enrique scala się i gra coraz lepiej. Twierdzą, powołując się na samych piłkarzy “La Roja", że atmosfera w kadrze jest “świetna" przed półfinałowym starciem z Włochami.



“Marca" wskazuje, że pomimo zawirowań przed Euro, polegających m.in. na szumie medialnym związanym z brakiem powołań dla kilku kluczowych graczy kadry, m.in. kapitana Sergio Ramosa, a także przypadkami Covid-19 w zespole, “La Roja" rozpędza się coraz bardziej.



Wydawany w Madrycie stołeczny dziennik przypomina, że w przeszłości mecze Hiszpanów z Włochami na dużych turniejach były zacięte, a czasem również obfitowały w pozasportową agresję.



“Marca" przypomina, że półfinał przeciwko Italii przypada 27 lat po pojedynku z Mundialu w z USA, kiedy w spotkaniu Hiszpanii z Włochami Mauro Tassotti złamał nos Luisowi Enrique. Gazeta publikuje też zdjęcie obu z sezonu 2011-2012, kiedy Hiszpan był trenerem AS Roma, a Tassotti pracował jako asystent szkoleniowca AC Milan. Na fotografii obaj podają sobie ręce w geście pojednania.



Stołeczny dziennik wskazuje, że wraz z sobotnim odpadnięciem Ukrainy, gdzie od 2016 r. Tassotti jest asystentem selekcjonera, zaprzepaszczona została szansa na kolejny pojedynek pomiędzy byłym włoskim obrońcą a Luisem Enrique.



Z kolei dziennik “Sport" odnotowuje, że w prowadzonej przez katalońską gazetę ankiecie aż 46 proc. czytelników uważa, że Hiszpania nie awansuje do finału.



Wtorkowy półfinał zostanie rozegrany na londyńskim stadionie Wembley. Początek spotkania zaplanowano na 21.00.