Włoski obrońca Leonardo Spinazzola nie zagra już prawdopodobnie w mistrzostwach Europy. Piłkarz AS Roma opuścił drużynę i poleciał do Rzymu na badania lekarskie. Ma podejrzenie zerwanego ścięgna Achillesa. Do kontuzji doszło w trakcie meczu ćwierćfinałowego z Belgią (2:1).

