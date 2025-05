We wtorek rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty - bierze w nich udział prawie 355 tys. uczniów. Na napisanie testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego będą mieli więcej czasu niż dotychczas. Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego odbędzie się we wtorek, z matematyki - w środę, a z j. obcego nowożytnego - w czwartek. Każdy rozpocznie się o godz. 9:00. Dziś, po zakończeniu egzaminu z języka polskiego, będziemy mieć dla Was arkusze i propozycje rozwiązań.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim. / Lech Muszyński / PAP

Ósmoklasiści będą mieli więcej czasu na napisanie każdego testu, co pozwoli na dokładniejsze przemyślenie odpowiedzi.

Egzamin z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. Uczniowie z Ukrainy mogą przystąpić do egzaminu z języka polskiego, choć nie muszą; w tym roku zgłosiło się 5422 takich uczniów.

Jakie zmiany w systemie egzaminów ósmoklasisty sprawiają, że uczniowie mają teraz więcej czasu na testy? Poznaj szczegóły.

O godz. 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz egzaminacyjny. I zaraz po tym propozycje rozwiązań będziemy publikować na RMF24.pl. Arkusze i propozycje rozwiązań znajdziesz w tym artykule .

Więcej czasu na egzamin i tysiące uczniów z Ukrainy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowę wszystkich punktów rekrutacyjnych stanowią właśnie punkty za egzamin, druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym oraz inne osiągnięcia.

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w 2025 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 940 uczniów z ponad 12 850 szkół. Wśród nich znalazło się również ponad 13 280 uczniów - obywateli Ukrainy, uczęszczających do około 3 950 szkół.

Zgodnie z niedawną nowelizacją przepisów, tegoroczni ósmoklasiści będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu z każdego przedmiotu. Ministerstwo edukacji podkreśla, że zmiana ta ma na celu umożliwienie uczniom lepszego rozplanowania czasu, ponownego przeanalizowania odpowiedzi oraz dokładnego przeniesienia ich na kartę odpowiedzi.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Oto szczegóły dla wszystkich uczniów

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 150 minut. W przypadku uczniów, którym przysługują dostosowania warunków egzaminacyjnych, czas ten może zostać wydłużony - maksymalnie o 75 minut. Z kolei uczniowie z Ukrainy mogą pisać egzamin nawet o 115 minut dłużej.

Na mocy przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, uczniowie z tego kraju są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego. Jeśli jednak chcą do niego podejść, mają taką możliwość - w tym roku chęć udziału w tej części egzaminu zadeklarowało 5422 uczniów.

Egzamin z matematyki, który odbędzie się w środę, potrwa 125 minut. Uczniowie z dostosowaniem mogą uzyskać dodatkowe 65 minut. Z kolei w czwartek ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym nowożytnym - standardowy czas pisania to 110 minut, a maksymalne wydłużenie wynosi 55 minut.

Najchętniej wybierany język, terminy zapasowe i ogłoszenie wyników

Najwięcej ósmoklasistów - aż 98,4 proc. - zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem obcym nowożytnym okazał się niemiecki, który wybrało 1,4 proc. uczniów. W przypadku uczniów z Ukrainy, największy odsetek - 67,8 proc. - również zdecydował się na język angielski. Na drugim miejscu uplasował się język rosyjski, który wybrało 31,2 proc. ukraińskich ósmoklasistów.

Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli podejść do egzaminu w planowanym terminie - czyli we wtorek, środę lub czwartek - będą mieli możliwość przystąpienia do niego w dodatkowym terminie, zaplanowanym na 10-12 czerwca. Każdego dnia po zakończeniu testów, arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Oceną prac zajmą się egzaminatorzy. Informacje o wynikach - w formie zaświadczeń lub szczegółowych raportów - zostaną przekazane do szkół przez komisje okręgowe najpóźniej do 4 lipca. Tego samego dnia uczniowie indywidualnie poznają swoje wyniki, a także ogłoszone zostaną ogólnopolskie dane podsumowujące tegoroczny egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: zasady

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu są zarówno zadania zamknięte - w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte - w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. ?

Na egzaminie z. języka polskiego nie można korzystać ze słowników. Uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Wyjątkiem są urządzenia telekomunikacyjne wyposażone w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.

Emocje będą rosnąć

We wtorek, przed egzaminem, z ósmoklasistami z Szkoły Podstawowej nr 29 przy ulicy Fabrycznej w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Uczniowie przyznawali, ze najbardziej ucieszyliby się, gdyby w arkuszu pojawiły się "Dziady' lub "Opowieść wigilijna".

Czujemy, że to ważny egzamin, bo te punkty są ważne w kontekście liceum. Emocje? w 10-stopiniowej skali oceniam 8 na 10 , ale będą rosnąć - mówiła jedna z uczennic kilkanaście minut przed egzaminem.

Przed szkołą na uczniów czekają rodzice. Są pełni emocji. Pobudka była o 5 rano. Dziecko samo się obudziło. Były powtórki - relacjonowali reporterowi RMF FM. Jak dzieci wyjdą, to powiemy im, że będzie dobrze i damy radę - dodali.

Jak poinformował PAP przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.