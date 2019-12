„Obawiam się jak to będzie, ale myślę, że mam szansę na medal” - mówi o swoich perspektywach na sukces podczas światowych igrzysk osób z zespołem Downa 2020 Jagoda Litner, utalentowana pływaczka, która jest bohaterką naszej świątecznej akcji charytatywnej. Prezydenci polskich miast otrzymali od nas bombki, które mają za zadanie udekorować. Ozdoby później trafią na aukcję. Dochód z licytacji trafi do Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (SONI) i zostanie przeznaczony na realizację marzenia Jagody i jej kolegów z reprezentacji Polski o wyjeździe na igrzyska do Turcji.

REKLAMA