Ręcznie wykonane bombki z Miechowa będą dekorować prezydenci miast w kolejnej edycji naszej akcji charytatywnej, z którą ruszamy już dziś. Dochód z licytacji wyjątkowych ozdób trafi na realizację marzenia Jagody Litner – nastoletniej utalentowanej pływaczki, która chce reprezentować nasz kraj na światowych igrzyskach osób z zespołem Downa w 2020 roku - i jej kolegów.

Cel: igrzyska

Pasją Jagody Litner, która urodziła się z dodatkowym chromosomem 21. pary jest pływanie. Jej rodzice szybko dostrzegli, że ich córka wyjątkowo dobrze czuje się w wodzie, pojawił się więc pomysł, by rozwijała swoje pływackie umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera. Poszukiwania szkoleniowca dla Jagody trwały długo. Część instruktorów była uprzedzona, obawiała się współpracy z dzieckiem niepełnosprawnym i wątpiła w słuszność pomysłu rodziców. W końcu udało się jednak znaleźć trenera, który wziął pod swoje skrzydła Jagodę. Jej talent rozkwitł, czego efektem był m.in. złoty medal mistrzostw Polski "Sprawni razem 2019" w stylu grzbietowym.

Złoto dało Jagodzie szansę na reprezentowanie naszego kraju podczas mistrzostw Europy osób z zespołem Downa 2019. Pływaczka przygotowywała się do startu w europejskim czempionacie, ale plany pokrzyżowała konieczność przejścia operacji wodonercza. Wyjazd trzeba było odwołać. Teraz Jagoda ma kolejną szansę na pokazanie światu swojego talentu! Na przełomie marca i kwietnia w Turcji odbędą się światowe igrzyska osób z zespołem Downa. Jagoda chce walczyć o medale, ale będzie mogła to zrobić tylko, jeśli jej pomożemy. Koszty wyjazdu przekraczają możliwości finansowe rodziców, stąd pomysł na naszą akcję charytatywną.

Prezydenci polskich miast pomalują ręcznie wykonane bombki z Miechowa, które później trafią na aukcję. Dochód z licytacji bombek trafi do Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (SONI) i zostanie przeznaczony na realizację marzenia Jagody i jej kolegów z reprezentacji Polski o wyjeździe na igrzyska do Turcji.

Bombki prosto z Miechowa

Bombki przygotowali dla nas specjaliści z fabryki w Miechowie. W wytwórni ozdób Decora praktycznie nie ma maszyn. To miejsce, w którym niemal wszystko jest wykonywane ręcznie. Stąd jakość tutejszych produktów.

Tworzenie bombki rozpoczyna się od wyboru rurki o odpowiedniej średnicy i grubości ścianki. Z tej rurki po podgrzaniu do bardzo wysokiej temperatury robi się wydmuszkę - opowiada reporterowi RMF FM Markowi Balawajdrowi prezes zarządu firmy Janusz Molicki.

Gdy rurka osiągnie temperaturę 850 stopni, szkło robi się miękkie, czerwone i plastyczne. Wtedy, jeśli bombka ma mieć finezyjny kształt, jest wkładana do odpowiedniej formy.

Z kolei do klasycznej bombki okrągłej nie są potrzebne żadne formy, to są tzw. elementy wolno dmuchane, czyli z takiej rurki wydmuchuje się kule nie mając żadnej formy. Wielkość rurki zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Do każdej bombki należy dobrać odpowiednią średnicę i grubość ściany szklanej rurki - podkreśla Molicki.

Dmuchanie klasycznej bombki trwa trzy minuty. Trzeba zadbać, żeby wszystko było wykonane dokładnie, żeby bombki miały idealny kształt. Niewysrebrzoną bombkę można już dekorować, ale najczęściej jest jeszcze poddawana srebrzeniu. Wtedy nakłada się na nią specjalną powłokę, która wygląda jak lustro - tłumaczy Molicki. Ostatnim etapem jest nakładanie tzw. kapselków na górę bombek. Dzięki nim jest możliwe powieszenie ozdób na choince.

Teraz wszystko w rękach prezydentów

Bombki dla prezydentów, którzy zgodzili się wziąć udział w naszej akcji charytatywnej są już gotowe. Teraz wszystko w rękach prezydentów, którzy na pewno wykażą się odpowiednim talentem i cierpliwością - mówi Molicki.

Dekoratorki z Miechowa radzą, z jakich materiałów mogą korzystać prezydenci przy dekoracji: Używany farb, cekinów, kamyczków, brokatów, perełek - podkreślają.

Gdy bombki będą już pomalowane, pokażemy Wam je na naszej stronie. W specjalnej sondzie wybierzecie najpiękniejszą z nich.

W naszej akcji bierze udział 19 prezydentów miast:

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek



Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz



Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek



Prezydent Sopotu Jacek Karnowski



Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki



Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Piotr Wójcicki



Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak



Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk



Prezydent Katowic Marcin Krupa



Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski



Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula



Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski





Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc



Prezydent Lublina Krzysztof Żuk



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski



Prezydent Kielc Bogdan Wenta



Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski



Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz



Prezydent Łodzi Hanna Zdanowski

Kolejna akcja charytatywna RMF FM

Przed Wielkanocą zorganizowaliśmy akcję charytatywną, w ramach której wysłaliśmy do prezydentów największych 15 miast w Polsce strusie jaja, które zostały zmienione przez nich w wielkanocne pisanki. Kolorowe jaja trafiły na licytację, z której dochód powędrował do Fundacji św. Brata Alberta.