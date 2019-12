„Warto nieść pomoc różnym osobom. To daje przede wszystkim satysfakcję tej osobie, która pomaga, ale i tym, którzy otrzymują pomoc. Jeżeli mogę do czegoś zachęcić, to pomagajmy i Wesołych Świąt dla wszystkich, a szczególnie dla sportowców. Trzymamy kciuki i będziemy wspierali duchowo Was” – mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługą dobroczyńca, który wziął udział w naszej akcji charytatywnej na rzecz sportowców niepełnosprawnych intelektualnie i wylicytował aż trzy Prezydenckie Bombki.

