Boże Narodzenie kojarzy nam się z czasem spędzonym z bliskimi, prezentami, ale przede wszystkim jedzeniem. Aromatyczne zapachy zaczynają dobiegać z kuchni już na kilka dni przed Wigilią. Czym dokładnie pachną święta?

Grudzień to idealny czas na kupno pomarańczy i mandarynek (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Boże Narodzenie już za kilka dni! W wielu domach rozpoczęły się już przygotowania do świąt - przystrojono świąteczne drzewka, przygotowano zakwas na barszcz, niektórzy ulepili (i zamrozili) już nawet pierogi. Wigilia to przede wszystkim święto zapachów, które dobiegają do nas zewsząd.

Pomarańcze

Grudzień to idealny czas na kupno pomarańczy i mandarynek. Cytrusy są najpysznienisze, bo w Europie trwa na nie obecnie sezon. Pomarańczami można zajadać się nie patrząc na kalorie, dodawać do herbat, ale i wykorzystać je do wypieków, czy aromatycznych pieczeni na świąteczny obiad. Niektórzy obkładają przygotowane wcześniej pierniczki skórkami z pomarańczy, aby nadać ciastkom charakterystyczny smak. Suszonych owoców można użyć także jako dekorację na choinkę.

Cynamon

Cynamon dodaje się do pierników i wielu innych świątecznych deserów. Razem z jabłkami stanowi w szarlotce połączenie idealne. W sklepach ususzona kora cynamonowca jest dostępna w formie proszku lub laski.

Goździki

Goździki są suszonymi pąkami azjatyckiego, wiecznie zielonego drzewa - goździkowca korzennego. Stosowane w kuchni nadają potrawom wyrazistego, korzennego smaku. Dodaje się je do karpia po żydowsku, strudla jabłkowego, a także pieczonych mięs np. szynki. Są również nieodłącznym składnikiem grzanego piwa i wina. Goździki wzmacniają ponadto odporność i działają przeciwbólowo.

Piernik

Czym byłoby Boże Narodzenie bez piernika? Poniżej przedstawiamy dwa przepisy na pierniki - jeden sprzed 300 lat, a drugi szybki dla leniwych.

Przepis na piernik sprzed... trzystu lat!

Weź miodu przaśnego ile chcesz, włóż do naczynia, wlej do niego gorzałki mocnej sporo i wody, smaż powoli szumując, aż będzie gęsty, wlej do niecki, przydaj imbieru białego, gwoździków, cynamonu, gałek, kubebów, kardamonu, hanyżu nietłuczonego, skórek cytrynowych drobno krajanych, cukru ileć się będzie zdało, wszystko z grubsza jak miód ostygnie, że jeno letni będzie, wsyp mąki żytniej, ile potrzeba, umieszaj, niech tak stoi nakryto, aż dobrze wystygnie, potym wyłóż na stół, gnieć jak najmocniej, przydając mąki ile potrzeba, potym nakładź cykaty krajanej albo skórek cytrynowych w cukrze smażonych, znowu przegnieć i zaraz formuj pierniki, wielkie według upodobania porobiwszy, możesz znowu po wierzchu tu i ówdzie wtykać cykatę krajaną, do wierzchu pozyngowawszy piwem kłaść do pieca i wyjąwszy je jak się przepieką, znowu je zyngować miodem z piwem smażonym i znowu po wsadzeniu do pieca.

Piernik z miodem idealny na święta, prosty i szybki

Składniki:

1 kubek cukru

1 kubek miodu

1/2 kostki margaryny

6 jaj

2 kubki mąki

2 płaskie łyżeczki sody

2 łyżeczki cynamonu

przyprawa do piernika

duża śmietana 18%

Sposób przygotowania

Topimy margarynę w garnku, najlepiej średnich rozmiarów, później ubijemy w nim, ciasto. Do roztopionej margaryny dodajemy: cukier, miód i przyprawę do piernika. Następnie wlewamy śmietanę. By uniknąć powstawania grudek, najlepiej dodawać ją po trochu, mieszając w kubku na przykład dwie łyżki śmietany z dwiema łyżkami roztopionej poprzednio margaryny. Masa musi się zagotować. Odstawiamy garnek do wystudzenia. Następnie do schłodzonej zawartości garnka dodajemy żółtka, białka wlewamy do oddzielnej miski. Do garnka z żółtkami dorzucamy mąkę, sodę i cynamon. Miksujemy. Oddzielone białka ubijamy na gęstą pianę. Dodajemy ją do masy z mąką i mieszamy.

Wykładamy formę papierem do pieczenia i wlewamy zawartość garnka. Ciasto można piec na prostokątnej formie lub dwóch podłużnych. Wkładamy formę do uprzednio rozgrzanego piekarnika. Piernika pieczemy w temperaturze 180 stopni, góra-dół przez około 1 godziny. W zależności od piekarnika może się okazać, że 50 minut wystarczy.

Czekolada

Jest niezwykle zdrowa, smaczna i poprawia humor. Można z jej dodatkiem przygotować ciasteczka, dodać do sernika, użyć jako polewy do ciast lub przygotować w formie gorącego napoju.

Przeczytaj o wyjątkowych właściwościach czekolady: ​Czekolada. 5 powodów, dla których warto się skusić

Świerk, jodła, sosna

Świerk, jodła, sosna to najpopularniejsze gatunki drzewek, które znajdują się na Boże Narodzenie w polskich domach. Przybrane nie tylko wyglądają pięknie, ale również wyjątkowo pachną.

Grzyby

Ich zapach jest nieporównywalny z niczym innym, pachną lasem i latem. Podczas świąt na polskich stołach dominują trzy grzybowe potrawy - kapusta z grochem, barszcz i pierogi.

Niektórzy serwują grzyby np. kapelusze prawdziwków w panierce, smażone na głębokim oleju. W formie suszonych dodaje się je do wywarów oraz mięs, a także do bigosu podawanego w pierwszy i drugi dzień świąt.

Ryba

Na wigilijnych stołach króluje także ryba w przeróżnych postaciach - smażony karp, pieczony łosoś, śledzie w śmietanie czy occie. Z dorsza, morszczuka, miruny lub mintaja przygotowuje się także rybę po grecku.