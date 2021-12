Boże Narodzenie coraz bliżej. Wiele osób zaczyna już więc przygotowywać 12 potraw wigilijnych. Jakie dania są najpopularniejsze wśród Polaków w tym świątecznym czasie? Co musi znaleźć się na wigilijnym stole? Przedstawiamy listę tradycyjnych potraw.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

12 potraw wigilijnych - dlaczego właśnie tyle?

Świętowanie Bożego Narodzenia w Polsce najczęściej rozpoczyna się od uroczystej wieczerzy wigilijnej 24 grudnia. Tradycyjnie na stole powinno znaleźć się 12 dań, a domownicy powinni spróbować każdego z nich. To ma zapewniać pomyślność w Nowym Roku. Jest to też nawiązanie do liczby apostołów, którzy razem z Jezusem spożywali ostatnią wieczerzę.

12 potraw wigilijnych. Oto lista

Uroczysta kolacja wigilijna rozpoczynają od składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem. W wielu domach odczytuje się fragment Biblii i wspólnie odmawia modlitwę.

Następnie wszyscy zasiadają do stołu, by wspólnie spożyć posiłek. Na stołach powinno znaleźć się 12 potraw wigilijnych:



W zależności od regionu w Polsce różne potrawy królują na stołach, ale można wyróżnić kilkanaście najbardziej popularnych dań. Oto lista potraw wigilijnych:

barszcz czerwony z uszkami

pierogi

zupa grzybowa

zupa rybna

żurek

zupa migdałowa

kapusta z grochem

bigos

śledzie

karp

paszteciki z kapustą i grzybami

babka ziemniaczana

pasztet z mięsa lub wegański

sałatka jarzynowa

ryba po grecku

kulebiak

kutia

makiełki

moczka

Potrawy wigilijne. Najpopularniejsze wypieki

Oprócz dań, na polskich stołach w święta roi się też od wypieków i ciast. Możemy wyróżnić kilka najbardziej popularnych.

piernik

makowiec

sernik

szarlotka

ciasto ze śliwkami

orzechowiec



Zobacz również: Najpopularniejsze polskie kolędy. Teksty, wersja do druku