"Takie ozdoby są oryginalne i ekologiczne, bo dzięki wykorzystaniu tego, co mamy pod ręką, przedmioty się nie marnują" - przekonuje Natalia Szatewicz z Goleniowa, która zajmuje się rękodziełem i produkcją toreb z włóczki z odzysku. Podzieliła się z nami pomysłami na przygotowanie szybkich, prostych i efektownych ozdób świąteczny, które każdy może sam zrobić w domu.

Gwiazdka z koralików /

Tanie plastiki wieszane na choinkę wypadają z łask. Rękodzieło, czyli produkty unikatowe, wytwarzane najczęściej lokalnie, to coraz popularniejszy trend. Wraz ze wzrostem miłośników strategii "zero waste", polegającej na niemarnowaniu i wykorzystywaniu czego się da, coraz więcej osób sięga po produkty niewytwarzane taśmowo.

Przygotowanie takich ozdób, które potem trafią na choinkę, okno czy świąteczny stół, to też świetny sposób na budowanie nastroju przez Bożym Narodzeniem. Jak przekonuje Natalia Szatewicz, specjalizująca się w wykonywaniu ozdób i akcesoriów na szydełku, rękodzieło jest bardzo satysfakcjonujące. Polecam to każdemu, bo to jest świetny sposób na stres. Na początku może to budzić trochę frustracji, kiedy uczymy się tego, kiedy ruch dłoni jeszcze nie jest perfekcyjny i motamy się w tym wszystkim, ale z biegiem czasu, gdy nabieramy wprawy i zaczyna wychodzić to coraz szybciej, to daje to ogromną satysfakcję - przekonuje pani Natalia. Osobom, które twierdzą, że nie mają do tego cierpliwości, poleca przynajmniej spróbować. Zwłaszcza, że bombki produkowane często w Chinach mogą zastąpić może nie perfekcyjne, ale unikatowe ozdoby wykonane samodzielnie.

Przykładem jest koralikowa gwiazdka. Jej rozmiar będzie zależał od tego, jak duże będą wykorzystane do jej przygotowania korale. Jedyne czego potrzebujemy, to 30 koralików, igły, nitki lub tasiemki, w zależności jak duży jest otwór w koraliku, nożyczek i dobrego nastawienia - mówi Natalia Szatewicz.

Zaczynamy od nawleczenia na nitkę 12 koralików i zamknięcia okręgu. Potem powstaje drugi okrąg, z którego powstaje początek ramion, trzeci okrąg to już domknięcie ramion. To nie jest skomplikowane, gdy tylko załapie się, jak po kolei nawlekać korale. Przygotowanie takiej gwiazdki zajmuje 5 minut - mówi pani Natalia. Korale, jak przekonuje, ma w domu każda mama dziecka w wieku przedszkolnym. Można wykorzystać też starą, nieużywaną biżuterię i nadać jej nowe życie.

Druga propozycja ozdoby to aniołek, do którego wykorzystania można użyć bawełnianego podkoszulka. Wystarczy go pociąć na mniej więcej 15-centymetrowe paski o szerokości centymetra. Przyda się też większy koralik, z którego wykonamy głowę. Kto koraliki zużył na gwiazdkę, może głowę aniołka uformować z supełków. Wystarczy nam 10 pasków materiału. Najpierw formujemy głowę, potem dokładamy 6-7 pasków materiału i związujemy je po środku paskiem z "głową". Potem z osobnego paska musimy zrobić kokardkę, która będzie skrzydłami aniołka i umieścić to wewnątrz zwisających pasków. Na końcu pojedynczym paskiem przewiązujemy całość, tworząc tułów i sukienkę aniołka - opowiada pani Natalia. Na koniec wystarczy wyrównać wszystkie sznurki i aniołek jest gotowy.

/

/

Takie ozdoby można też wykorzystać podczas pakowania podarków. Będą bardzo oryginalną ozdobą prezentów pod choinką.