W dniach 30 listopada - 26 grudnia 2018 roku na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbywać się będą Targi Bożonarodzeniowe.



/Paweł Baranowski /Archivum RMF FM

Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem czterotygodniowego oczekiwania zwanym Adwentem. Chrześcijanie wierzą, że Dzieciątko Jezus, co roku pojawiające się w szopce, przyniesie ludziom łaski Boże, zbawienie, szczęście, powodzenie i zdrowie.

Boże Narodzenie to święto pełne uroku: to rodzinne spotkania przy wigilijnym stole, wspólne ubieranie choinki i śpiewanie kolęd. W radosnych chwilach Świąt przeżywanych wspólnie składamy sobie życzenia i obdarowujemy się prezentami. Zwyczaj ten praktykowany jest od dawna, kojarzy się z darami jakie przynieśli Dzieciątku pastuszkowie i królowie. Prezenty składane są w Wigilię pod choinką lub wręczane w jej pobliżu. Skąd jednak mieć właściwy prezent? Można go wykonać samemu lub wybrać i kupić.

My proponujemy odwiedzić Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć świąteczny prezent na każdą kieszeń. Po udanych zakupach wszyscy mogą posilić się przy stoiskach gastronomicznych oraz zatrzymać się przy estradzie, aby podziwiać występy zespołów artystycznych.

Organizowane przez nas Targi Bożonarodzeniowe nawiązują do handlowych tradycji Rynku Głównego i od ponad ćwierćwiecza na stałe wpisały się w pejzaż przedświątecznego Krakowa. Cieszą się niezmiennym powodzeniem zarówno wśród mieszkańców Krakowa, jak i odwiedzających nasze miasto turystów z Polski i z zagranicy.

W ramach tegorocznych Targów Bożonarodzeniowych w Krakowie kupcy z całej Polski zaprezentują towar w ok. 100 kioskach handlowych i gastronomicznych, gościć będziemy też kupców z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Holandii i Węgier, którzy sprzedawać będą m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, desery z suszonych owoców, biżuterię z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ręcznie wykonane zabawki materiałowe, zapachowe, ceramikę, biżuterię itp.

Jak co roku na targach zagości tradycyjne stanowisko Poczty Polskiej, gdzie będzie można nadać świąteczne kartki i listy.

Do dyspozycji Urzędu Miasta Krakowa organizatorzy udostępniają 5 bezpłatnych stoisk targowych, przeznaczonych dla miast zaprzyjaźnionych oraz instytucji charytatywnych.

W tym roku zaprezentują swoje wyroby takie Instytucje Charytatywne jak m.in. Caritas Kraków, Fundacja Pomocy Krakowskiemu Hospicjum, Polski Związek Głuchych, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół "Klika", Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, Stawiamy na Łapy, Fundacja Dar Serca, Stowarzyszenie pomocy Socjalnej Gaudium et spes itp. Miasta zaprzyjaźnione, które w tym roku zaprezentują się na Rynku Głównym w Krakowie to Kijów oraz Lwów. Dochód ze sprzedaży produktów i ozdób świątecznych na tych stoiskach zasili skromne budżety w/w instytucji, dlatego szczególnie zapraszamy, aby zainteresować się ich ofertą.

Tegorocznym Targom jak zawsze towarzyszyć będzie wiele imprez artystycznych, naszym założeniem jest, aby była to impreza kulturalno-handlowa, a nie odwrotnie.

30 listopada 2018 roku o godzinie 18:00 zapraszamy na roztańczony wieczór z Fundacją Grupy "Adalex" podczas Imprezy Andrzejkowej "Wspomnień czar".

1 grudnia 2018 roku od godziny 10:00 przy estradzie będzie można napisać (lub narysować) list do Świętego Mikołaja. Listy będzie można wrzucać do mikołajowej skrzynki pocztowej znajdującej się przy estradzie, a następnie po godzinie 12:00 przyczepione do mikołajowych baloników listy polecą do nieba. Wzór listu można znaleźć również w sobotę 1 grudnia 2018 roku w Dzienniku Polskim. O godzinie 11:30 zapraszamy na występ Zespołu Krakowiacy. O godzinie 12:00 odbędzie się uroczysta inauguracja Targów Bożonarodzeniowych. O godzinie 12:30 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Małe Słowianki". O godzinie 17:00 Prezydent Miasta Krakowa zapali lampki na choince. Uroczystość uświetni występ zespołu muzycznego. O godzinie 19:00 na scenie będzie można zobaczyć spektakl muzyczny pt. "W kawiarni u Antoniowej" przygotowany przez Fundację Grupy "Adalex".

2 grudnia 2018 roku od godziny 10:00 na estradzie prezentować się będzie gmina Limanowa.

W dniu 6 grudnia 2018 roku na Rynku Głównym w Krakowie spotkają się twórcy szopek. Organizatorem imprezy jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy. Wspólnie z Muzeum Historycznym organizujemy Korowód Szopek. Konkurs Szopek Krakowskich rozpoczyna się spotkaniem o godz. 10:00 pod Pomnikiem Adama Mickiewicza, natomiast prezentacja poszczególnych szopek oraz ich twórców odbędzie się o godz. o 12:00 na estradzie Targów Bożonarodzeniowych. Konkurs Szopek Krakowskich odbywa się po raz 76. Również w środę 6 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00 grupa 143. mikołajów wsiądzie na przystanku Rondo Grzegórzeckie do specjalnie przygotowanego mikołajowego tramwaju MPK S.A. Świąteczny tramwaj przejedzie na Plac Wszystkich Świętych, a następnie mikołaje przejdą na Rynek Główny, gdzie o godzinie 14:35 odbędzie się "Mikołajowy zawrót głowy" - obie imprezy organizują uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

O godzinie 15:00 mikołaje przejdą na Plac Wszystkich Świętych, gdzie Prezydent Miasta Krakowa przekaże im prezenty dla małych pacjentów szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie. Na Placu Wszystkich Świętych mikołajom będzie towarzyszył krakowski artysta Makino, po krótkim występie wsiądzie z nimi do świątecznego tramwaju i pojedzie do szpitala. Około godziny 16:20 mikołaje spotkają się z dziećmi i przekażą paczki. Przejazd mikołajów organizuje MPK S.A., które w tym roku obchodzi 143-lecie istnienia.

Z kolei o godz. 17:00 na krakowskim Rynku Głównym odbędzie się impreza mikołajowa. Na estradzie powitany zostanie Święty Mikołaj. Jego wizyta cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród najmłodszych. Święty Mikołaj w zamian za zaśpiewanie piosenki lub wyrecytowanie wierszyka będzie rozdawał dzieciom drobne upominki.

W dniu 7 grudnia 2018 roku na estradzie zaprezentuje się Słowacja. Zapalenie lampek na choince słowackiej odbędzie się o godzinie 16:30. W tym samym dniu o godzinie 17:00 na scenie zaprezentuje się Chór JyväSet-Viihdekuoro z Finlandii.

8 grudnia 2018 roku od godziny 10:00 prezentować się będzie gmina Rabka Zdrój. W tym dniu o godzinie 18:00 wystąpi również Fundacja Grupy "Adalex" w spektaklu "Zamyślenie nad Ojczyzną". Zapraszamy do wspólnego śpiewania.

W dniu 9 grudnia o godz. 11:00 krakowscy kupcy jak co roku przybędą na Rynek Główny, gdzie zostanie odczytane Orędzie Kupieckie. W tym dniu od godziny 12:00 będzie prezentowała się gmina Zielonki.

10 i 11 grudnia 2018 roku odbędą się Warsztaty plastyczne HOP ART w godzinach od 15:00 do 18:00. Zapraszamy dzieci oraz młodzież.

15 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta inauguracja międzynarodowego projektu "Mosty Między Miastami". Projekt "Mosty Między Miastami" służy wzajemnemu poznawaniu kultur różnych krajów, jak i pogłębianiu procesu integracji europejskiej. Koncerty w ramach projektu odbędą się również w dniach 12, 14 i 17 grudnia o godzinie 16:00 oraz w dniu 16 grudnia od godziny 12:00. Organizatorem jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.

W dniach 14 i 16 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 odbędzie się spektakl Teatru Ulica Rzeźnicza "Betlejem Krakowskie" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

19 grudnia 2018 roku o godzinie 19:00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla.

W dniu 21 grudnia 2018 roku od godziny 13:00 prezentować będzie się gmina Czarny Dunajec. W tym dniu o godzinie 17:00 wystąpi również Grupa Akordeonistów "MAKSTRELL" oraz o godzinie 18:00 Liliana Iżyk - sopranistka, finalistka "Mam Talent".

Najbarwniejszą imprezą Targów będzie Korowód Kolędniczy, w którym weźmie udział wiele autentycznych amatorskich folklorystycznych grup kolędniczych. W dniu 22 grudnia 2018 zespoły folklorystyczne spotkają się przy krakowskim Barbakanie o godzinie 11:30, następnie barwny korowód przejdzie na Rynek gdzie na estradzie Targów około godziny 12:00 zaśpiewa kilka kolęd wraz z publicznością. Następnie każdy zespół będzie prezentował się w różnych punktach Rynku. Korowód od lat przygotowuje Stowarzyszenie Folklorystyczne "Teatr Regionalny". W tym samym dniu o godzinie 17:00 na estradzie będzie można zobaczyć spektakl "Staropolskim obyczajem, czyli wigilia po szlachecku" przygotowany przez Fundacje Grupy "Adalex".

W dniu 23 grudnia o godz. 12:00 Prezydent Miasta Krakowa wraz z Metropolitą Krakowskim spotkają się z mieszkańcami Krakowa i turystami na tradycyjnym Opłatku Prezydenckim przed estradą Targów Bożonarodzeniowych. Przed spotkaniem opłatkowym posłuchamy kolęd na Trzech Tenorów, wystąpią Alexander Martinez, Łukasz Gaj, Jakub Oczkowski. W tym samym dniu o godz. 15:00 zapraszamy na występ zespołu Jarosze. O godzinie 16:00 wystąpi Grupa Kolędnicza "Pleśnioki". O godzinie 17:00 wystąpią zespoły z Ukrainy - "SVITANOK" oraz "INESH". Następnie o godz.18:00odbędzie się recital Dariusza Kordka "Świątecznie i z życzeniami".

W Wigilię, 24 grudnia o godz. 12:00 zapraszamy na pokaz "Dziadów Polskich" przy pomniku Adama Mickiewicza według inspiracji Wieszcza.

W drugi dzień Świąt 26 grudnia od godz. 14:00 zapraszamy na wspólne kolędowanie przy pomniku A. Mickiewicza. Pokaz i kolędowanie przygotowuje Stowarzyszenie Folklorystyczne "Teatr Regionalny".

W czasie Targów Bożonarodzeniowych prezentować się będą krakowskie szkoły podstawowe.

Patronami medialnymi tegorocznych Targów są: Dziennik Polski, TVP Kraków, RMF FM, RMF MAXXX, Radiofonia oraz LoveKraków.pl.