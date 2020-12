10 tysięcy porcji karpia, kapusta z grochem i pieczywo - takie przysmaki będą czekały na mieszkańców Krakowa już od najbliższego poniedziałku. To będzie bezpłatny przedświąteczny poczęstunek. Smażony karp w chrupiącej skórce to jedno z ulubionych dań wigilijnych Polaków. Ryby, których będzie można skosztować pochodzą z ekologicznych stawów z Doliny Będkowskiej.

Karpie będa podawane w półdzwonkach / Jacek Skóra / RMF FM

Do Krakowa karpie przyjadą już usmażone i gotowe do zjedzenia. Rybę będzie można zjeść na miejscu, albo wziąć do domu. Organizator prosi jednak o przyniesienie własnego pojemnika.

Należy pamiętać o przestrzeganiu obostrzeń w związku z koronawirusem. Chętni do skosztowania potraw muszą być w maseczce i zachować bezpieczny odstęp.

Poczęstunki odbędą się w różnych terminach i lokalizacjach Krakowa, od godz. 16:00 do 19:00.

Miejsca, w których odbędzie się poczęstunek / Materiały prasowe

Ryby podawane będą w półdzwonkach, usmażonych paluszkach. Na talerzu pojawi się też pieczywo oraz kapustą z grochem.

Przyprawę do ryb dodajemy najcześciej przed smażeniem, potem obtaczamy w jajku, bułce tartej albo w mące - mówi Bartłomiej Szczoczarz z gospodarstwa rybnego w Dolinie Będkowskiej, które zajmie się przygotowaniem 10 tys. porcji karpia.

Na każdy wyjazd do Krakowa będziemy u siebie przygotowywać około 1500 porcji. Z jednej ryby wychodzi około 7 dzwonków, czyli 14 porcji. Na akcję przygotowanych zostanie ponad tona karpi. Porcje będą rozdawane mieszkańcom zupełnie za darmo.

Szczoczarz ma jednak prośbę, aby w miarę możliwości, każdy kto przyjdzie - przyniósł skromne prezenty dla ubogich. Chodzi o długoterminowe dania, które potem będą rozdane potrzebującym poprzez Gminne Ośrodki pomocy Społecznej.

Zanim karp wyląduje na talerzu

Hodowla karpia to cykl trzyletni. W pierwszym roku to narybek, w drugim kroczek, a w trzecim... ryba handlowa. U nas karpie hodowane są w stawach o głębokości około 1,5 do 1,8m - mówi Bartłomiej Szczoczarz.

Dzięki temu słońce lepiej nagrzewa wodę, a karp rośnie szybciej. Najlepsze co robimy, to hodowla ryb i chcemy się tym podzielić - dodaje.