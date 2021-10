Na stołeczne ulice w weekend 30 i 31 października oraz w dniu Wszystkich Świętych, w poniedziałek 1 listopada, wyjedzie więcej autobusów i tramwajów, będą kursowały specjalne linie cmentarne, częściej pojedzie metro.

(zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Grygiel / PAP

W najbliższy weekend na warszawskie ulice wyjedzie więcej pojazdów komunikacji miejskiej, pojawią się też specjalne linie cmentarne, które dowiozą pasażerów pod bramy nekropolii.

To nie wszystkie zmiany w transporcie publicznym. Rozkłady zostaną dostosowane do większej liczby podróżnych, a autobusy wybranych linii będą zatrzymywały się na wybranych przystankach "na żądanie" bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów.

Najwięcej tramwajów i autobusów wyjedzie na trasy 30 i 31 października oraz 1 listopada. Na samych liniach cmentarnych (oznaczonych literą C z numerem), których 31 października i 1 listopada ZTM uruchomi 30 (z czego trzy tramwajowe), będzie kursowało ok. 560 autobusów i 30 składów tramwajowych dziennie. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki nawet co 45 sekund.

Metro 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2. Razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

W niedzielę wszystkie tramwaje, autobusy oraz pociągi metra będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych będą kursowały 30 i 31 października między godziną 8 a 18, natomiast 1 listopada między 7 a 19. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego, które będą jeździły w weekend w godzinach 8 - 20, a w poniedziałek 1 listopada od 7 do 21. "Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy" - wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Na Cmentarz Bródnowski najlepiej dojechać: ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69, M2 i C20, (120, 160, 169, 500 - do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej); ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25; ul. Chodecka: 112, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 500, (C56, 114, 204 - do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej).

najlepiej dojechać: ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69, M2 i C20, (120, 160, 169, 500 - do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej); ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25; ul. Chodecka: 112, 126, 145, 156, 169, 204, 240, 500, (C56, 114, 204 - do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej). Cmentarz Północny - Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181; Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409; Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409.

- Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181; Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409; Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409. Powązki - Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, M1 i C22, 180 (C70, 409 - do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego); Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, M1 i C22, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 - do ul. Okopowej); Cmentarz Żydowski: C1, M2 i C51, M2 i C63, 1, 22, 27.

- Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, M1 i C22, 180 (C70, 409 - do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego); Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, M1 i C22, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 - do ul. Okopowej); Cmentarz Żydowski: C1, M2 i C51, M2 i C63, 1, 22, 27. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany : 20, 23, 24, M2 i 24.

: 20, 23, 24, M2 i 24. Cmentarz Prawosławny : C1, C6, 10, 11, 13, 26, 27, 105, 154, 167, 197, M2 i tramwajem.

: C1, C6, 10, 11, 13, 26, 27, 105, 154, 167, 197, M2 i tramwajem. Cmentarz Wawrzyszowie : C13, C14, C42, C88, 10, 22, 33, 110, 116, M1 i 10, M1 i 33 (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712- do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada).

: C13, C14, C42, C88, 10, 22, 33, 110, 116, M1 i 10, M1 i 33 (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712- do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada). Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, M2 i tramwajem.

C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, M2 i tramwajem. Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone).

C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone). Cmentarz Południowy (Antoninów: C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

(Antoninów: C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej. Cmentarz Czerniakowski : 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189.

: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189. Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej : C17, 189, 193, M1.

: C17, 189, 193, M1. Cmentarz Wilanowski : C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519.

: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519. Cmentarz w Powsinie : 139, 200, 251, 710, 724, 742.

: 139, 200, 251, 710, 724, 742. Cmentarz w Pyrach : C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739.

: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739. Cmentarz przy ul. Ryżowej : 129, 178, 187, 191, 517.

: 129, 178, 187, 191, 517. Cmentarz przy ul. Fasolowej : 129, 178, 187, 189, 191, 517.

: 129, 178, 187, 189, 191, 517. Cmentarz w Gołąbkach : 177, 194.

: 177, 194. Cmentarz na Tarchominie : C07, 126, 133, 211.

: C07, 126, 133, 211. Cmentarz w Rembertowie : 115, 183, 514.

: 115, 183, 514. Cmentarz w Marysinie Wawerskim : 115, 173.

: 115, 173. Cmentarz w Zerzniu : 142, 702.

: 142, 702. Cmentarz w Radości : 161, 213.

: 161, 213. Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142.

W dniach 30 października - 1 listopada będą też zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów linii: 1, 3, 4, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 103, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 122, 126, 129, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 150, 156, 157, 160, 161, 164, 169, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 211, 212, 213, 240, 245, 250, 251, 269, 409, 500, 511, 514, 517, 520, 523, 527, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 735, 737, 739, 742, 750, L39, N12, N41, N62 i N91. Linia autobusowa 800 zostanie zastąpiona specjalną linią cmentarną C81.

W sobotę, 30 października będą czynne wybrane Punkty Obsługi Pasażerów, gdzie można będzie kupić bilety.

Punkty: Metro Politechnika, Metro Ratusz-Arsenał, Metro Dworzec Wileński, Metro Młociny, Metro Trocka i Dworzec Centralny będą czynne w godzinach 8-18. Metro Centrum w godzinach 8-19, a CH Blue City w godzinach 8-19.30. Bilety standardowo będzie można także kupić w pojazdowych i stacjonarnych automatach biletowych oraz w aplikacjach na urządzenia mobilne.