​W Łodzi w związku z Wszystkimi Świętymi przy cmentarzach pojawi się wiele zmian w organizacji ruchu. Władze miasta zachęcają do korzystania z transportu zbiorowego. Łódzkie cmentarze połączy 8 specjalnych linii.

Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej

Ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna jak co roku staną się jednokierunkowe od Srebrzyńskiej do Legionów. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Ogrodowa od Cmentarnej do Karskiego. W dniach 1-3 listopada otwarta dla ruchu będzie remontowana ul. Ogrodowa od Zachodniej do Gdańskiej.

Cmentarz Doły

Zamknięta dla ruchu będzie ul. Smutna od Palki do Doły, oraz Telefoniczna od Palki do Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawi się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego, oraz Tamka.

Cmentarz Zarzew

Zamknięta będzie w tym czasie ul. Lodowa od Andrzejewskiej do Przybyszewskiego. W tym rejonie trwa remont ul. Widzewskiej, która zamknięta jest dla ruchu od Wiejskiej do Milionowej.

Cmentarz Szczecińska

Ulica Szczecińska od św. Teresy od dzieciątka Jezus do Sianokosy będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu, ulice Hodowlana, Żyzna i Konopna będą jednokierunkowe.

Cmentarz Mania

Jak co roku ulice Borowa, Siewna, Biegunowa i Srebrzyńska będą tworzyć jednokierunkowy układ ulic wokół cmentarza. Od centrum jedziemy Borową i Siewną i wracamy przez Biegunową i Srebrzyńską. Również Wieczność będzie jednokierunkowa do Siewnej. Zamknięta dla ruchu natomiast będzie ul. Solec od Wieczność do Mania.

Cmentarz przy ul. Rzgowskiej

Nie skręcimy ze Rzgowskiej w lewo w Chóralną, która podczas Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa w stronę osiedla, podobnie jak stara ul. Rzgowska, którą pojedziemy tylko w stronę Kurczaków.

Cmentarz Kurczaki

Ulica Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej zostanie zamknięta dla ruchu. Przejazd ul. Sternfelda będzie możliwy tylko na wprost przez skrzyżowanie z ul. Kurczaki.

Cmentarz Radogoszcz

Ulice Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, oraz Świetlana od Sowińskiego do Sasanek będą drogami jednokierunkowymi. Pojawią się również nakazy skrętu w prawo dla wyjeżdzających z ul. Kruszynowej, Dereniowej i parkingu u zbiegu Liściastej i Zgierskiej.

Cmentarz przy ul. Sopockiej

Tutaj zmiany pojawią się jak co roku na ul. Ewangelickiej i Sopockiej, które będą jednokierunkowe od Pabianickiej do Odrzańskiej.

Cmentarz na Rudzie Pabianickiej

Zamknięte zostaną drogi przy cmentarzu, ulica Konna od Farnej do cmentarza, Mierzejewa od cmentarza do Pogorzel i ul. Pogorzel do Tczewskiej.

Cmentarz Łagiewniki

Ulica Godlewskiego przy cmentarzu będzie jednokierunkowa w stronę Łodzi.

W okresie Wszystkich Świętych kursować będzie więcej tramwajów i autobusów, oraz uruchomionych zostanie osiem specjalnych linii.

