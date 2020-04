Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamraża Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego! Polska musi natychmiast zawiesić jej działanie. Od teraz nasz kraj będzie się musiał zastosować do orzeczenia TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas obrad / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Trybunał odrzucił na argumenty Polski dotyczące niedopuszczalności złożonego przez Komisję wniosku. Podkreślił, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji państwa, to jednak kraje członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań dotyczących niezawisłości i niezależności sądownictwa.

Środki tymczasowe będą obowiązywać do wydania orzeczenia w sprawie głównej. Chodzi o skargę złożoną przez KE w październiku 2019 roku. Komisja argumentowała, że nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez KRS, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Jeśli Komisja Europejska uzna, że Polska się nie zastosowała do decyzji TSUE - to KE będzie mogła wystąpić do Trybunału o zasądzenie kar pieniężnych. W przypadku sprawy dotyczącej Puszczy Białowieskiej grożąca kara wynosiła minimum 100 tys. euro dziennie. Ostatecznie jednak wycinkę Polska wstrzymała i kar nie naliczano.