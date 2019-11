Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE uznał, że to Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dotyczące stanu spoczynku sędziów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że to do Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne, należy ustalenie, czy w przypadku Izby Dyscyplinarnej zachodzi problem z jej niezależnością czy bezstronnością. Trybunał podał kryteria niezależności i niezawisłości, ale zostawił sprawę do rozstrzygnięcia SN.

Wyrok nie jest tak twardy jak czerwcowa opinia rzecznika generalnego TSUE. Oznacza to pewien unik.

Trybunał rozstrzygnie kwestię niezależności Izby Dyscyplinarnej w przyszłym roku w wyniku skargi o naruszenie prawa, którą złożyła w zeszłym miesiącu Komisja Europejska. Jeżeli TSUE przyzna wówczas rację KE, to Polska będzie zmuszona do zmian ustawy o KRS.

Jakie powinny być następstwa wyroku TSUE?

Wyrok oznacza podzielenie wątpliwości co do prawidłowości działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale przekazanie oceny w tej sprawie sądowi odsyłającemu, czyli całemu Sądowi Najwyższemu. To faktycznie oddaje losy Izby Dyscyplinarnej w ręce sądu, który skierował w tej sprawie pytania do Trybunału.

Można się więc spodziewać, że skoro Sąd Najwyższy miał wątpliwości co do spełniania przez Izbę Dyscyplinarną wymogów niezawisłości z powodu jej powołania z udziałem KRS, to Sąd Najwyższy oceni też sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, a co za tym idzie - wszystkich sędziów rekomendowanych przez Radę.

Podsumowując: to nie unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni, czy wprowadzony przez reformę sposób powoływania sędziów w Polsce spełnia wymagania niezależności, ale z woli Trybunału ma to zrobić Sąd Najwyższy. Ostateczna decyzja przeciągnie się, nie zostanie jednak podjęta za granicą, ale w sądzie krajowym.

Geneza problemu

Przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostały wprowadzone przez rządzących jako część pakietu dotyczącego reformy polskiego sądownictwa. Sprawą zajął się TSUE, bo Sąd Najwyższy wystosował do niego pytanie, czy utworzona od podstaw Izba Dyscyplinarna jest sądem niezależnym i niezawisłym, biorąc pod uwagę, że jej sędziowie zostali wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS), która nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W czerwcu rzecznik generalny Trybunału w niewiążącej opinii wskazał, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej, a w sposobie powoływania KRS istnieją "nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".