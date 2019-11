Jak podaje IMGW, nad Europą Wschodnią dominują wyże, nad pozostałą częścią kontynentu niże. Przeważająca część Polski jest w zasięgu niżu znad Danii, tylko na wschodzie zaznaczy się skraj wyżu znad północnej Rosji. Z zachodu napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie nieznacznie się wahać.



W nocy uważajcie na mgły

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL



We wtorek zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, pod wieczór na wschodzie wzrastające do dużego. Temperatura od 8 st.C na północy do 13 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na pogórzach i Pomorzu okresami porywisty, z kierunków południowych. Na zachodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, we wschodnich Sudetach do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h.



W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, miejscami całkowite. Miejscami na północy i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 2 st.C na zachodzie do 7 st.C na południowym wschodzie, na pogórzach od -1 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby, tylko w początkowo w kotlinach sudeckich umiarkowany i porywisty. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W nocy też pogodnie, w drugiej połowie, zwłaszcza nad ranem, wzrost zachmurzenia do dużego. Silne zamglenia. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W środę możliwe słabe opady deszczu

Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL



W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Rano miejscami nadal mgły z widzialnością do 300 m, stopniowo zanikające. Na południowym wschodzie początkowo możliwe słabe opady deszczu lub mżawka. Temperatura maksymalna od 8 st.C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 12 st.C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna od 8 st.C do 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.



W środę w stolicy zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.