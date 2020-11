Związkowcy z "Solidarności" pracowników sądownictwa będą domagali się od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zmiany decyzji w sprawie trybu pracy sądów w pandemii. Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w czwartek rekomendowała, żeby wszystkie sądy od dziś pracowały w trybie dwuzmianowym - od 7:00 do 13:30 i od 14:00 do 20:30.

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska rekomendowała, żeby wszystkie sądy od poniedziałku pracowały w trybie dwuzmianowym / Piotr Bułakowski / RMF FM

Rekomendacja wiceminister sprawiedliwości ma charakter polecenia i według związkowców może sparaliżować wymiar sprawiedliwości.



Ich zdaniem, obowiązkowy podział pracowników na dwie zmiany, doprowadzi do braków kadrowych np. wśród protokolantów. To oznacza m.in. konieczność wyznaczenia nowych terminów rozpraw i posiedzeń. A to z kolei może doprowadzić do wydłużenia postępowań sądowych i tym samym zapaści systemu.



Co więcej, związkowcy podkreślają, że rekomendacje wiceminister Anny Dalkowskiej - trafiły do prezesów sądów dopiero w ostatni piątek. Przygotowanie dwuzmianowego systemu pracy - według nich - jest więc nierelane. Pracownicy sądów zwracają uwagę, że resort miał kilka miesięcy, żeby przygotować wymiar sprawiedliwości na pracę w czasie pandemii. Tak się jednak nie stało.