W Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyły się dwie kolejne sprawy, które wcześniej prowadził sędzia Paweł Juszczyszyn. Olsztyński sędzia został zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sprawy, które prowadził przed zawieszeniem rozpatrzyli inni sędziowie.

Sąd rozpatrzył sprawy prowadzone wcześniej przez sędziego Juszczyszyna / Tomasz Waszczuk / PAP

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, orzekając w drugiej instancji, zawiesiła we wtorek Juszczyszyna w czynnościach sędziego oraz obniżyła o 40 proc. jego wynagrodzenie na czas tego zawieszenia. W tym samym dniu zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, dotychczasowe sprawy Juszczyszyna w tym sądzie zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów.

Rozpatrująca jedną z tych spraw sędzia Elżbieta Zdunek-Szepietowska poinformowała, że nastąpiła zmiana sędziego referenta i odczytała krótkie oświadczenie, które złożyła do akt.



Oświadczam, że dla dobra stron postępowania, w którym wyznaczony już został termin rozprawy, jak również z uwagi na wiążące mnie zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie (...), przystąpię do rozpoznania sprawy - mówiła.



Wyrażam przekonanie, że sędzia Sądu Rejonowego Paweł Juszczyszyn w dalszym ciągu jest czynnym sędzią, gdyż Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a przez to nie jest sądem w rozumieniu i prawa krajowego - powiedziała, powołując się m.in. na uchwałę połączonych Izb SN.



Jak dodała, w świetle tych orzeczeń, zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, dotyczące podziału całego referatu sędziego Juszczyszyna za pomocą systemu losowego przydziału spraw pomiędzy sędziów z wydziału cywilnego - jej zdaniem - nie miało oparcia w powołanych przez niego przepisach.





Z kolei sędzia Marzena Żywucka, rozpatrująca drugą ze spraw, które wcześniej prowadził sędzia Juszczyszyn - powiedziała, że sąd nie będzie wygłaszał żadnych oświadczeń, natomiast chciałby poinformować, że nastąpiła zmiana sędziego referenta.



Wyjaśniła, że do tej sprawy został wylosowany sędzia, który przebywa obecnie na szkoleniu, a ona została wyznaczona do jej rozpoznania na podstawie listy zastępstw.



Jest to sytuacja bardzo trudna dla naszego wydziału, naszego sądu. Sędziowie mają świadomość, że zapadło orzeczenie Izby Pracy SN, który wypowiedział się na temat prawidłowości funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Tym niemniej jednak sąd związany jest zarządzeniem prezesa sądu rejonowego w Olsztynie i zobowiązany jest przystąpić do rozpoznania tej sprawy - mówiła.



