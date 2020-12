Kolejna procedura o naruszenie unijnego prawa w związku z systemem sądownictwa w Polsce. Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski, która może zakończyć się pozwem do TSUE. Chodzi o uchylenie immunitetu sędziów w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej lub ewentualnego ich zatrzymania. Dotyczy to spraw Beaty Morawiec i Igora Tulei.

