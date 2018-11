W Luksemburgu dzisiaj pierwsze starcie: Polska kontra Komisja Europejska ws. Sądu Najwyższego. Rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej rusza o godzinie 09:00. Nie będzie ona dotyczyć meritum sprawy, ale tego, czy tzw. środki tymczasowe, o których Trybunał zdecydował 19 października, utrzymać w takim zakresie, w jakim zostały zarządzone. Przypomnijmy: TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, odsyłających sędziów po 65. roku życia w stan spoczynku, i przywrócenie odesłanych w ten sposób w stan spoczynku sędziów do orzekania. Podczas dzisiejszej rozprawy w Luksemburgu nie obędzie się - jak donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - bez pytań o to, czy Polska wypełniła to postanowienie. Ze strony Komisji Europejskiej mogą więc pojawić się zapowiedzi, że będzie wnioskować o nałożenie na Polskę dziennych kar pieniężnych. W przypadku Puszczy Białowieskiej było to co najmniej 100 tysięcy euro za dzień zwłoki.

