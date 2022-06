Senat jeszcze dziś zajmie się uchwaloną przez Sejm ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. W przeddzień wizyty Ursuli von der Leyen, która ma przywieźć do Polski zaakceptowany Krajowy Plan Odbudowy, senatorowie będą się tymi kluczowymi przepisami zajmować przez cały dzień.

Sąd Najwyższy na zdjęciu ilustracyjnym / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Posiedzenie izby marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwołał w poniedziałek, jeszcze podczas wizyty w Maroku. Od tego czasu senatorowie otrzymali już wszystkie dokumenty i ekspertyzy, a przewodniczący odpowiednich komisji zwołali na dziś na 9:00 ich posiedzenie, żeby nie tracić czasu - wspólne.

Przedpołudnie w Senacie upłynie więc na debacie komisyjnej, w czasie której PiS będzie przekonywać do uchwalenia ustawy bez zmian, żeby nawet jeszcze dziś mógł ją podpisać prezydent.

Senacka większość spróbuje ją poprawić, bo jak powiedział marszałek Grodzki: "Wersja wypracowana przez Sejm w ocenie wstępnej - a czytano ją już w Brukseli - wypełnia zaledwie pół z jednego z trzech kamieni milowych, i nie nadaje się do niczego".

Poprawek będzie sporo i bardzo istotnych. Wieczorem, po wyjściu z Senatu, ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną będzie zupełnie inna niż w tej chwili.

Poprawki będą zmierzały do anulowania orzeczeń, wydanych przez sędziów likwidowanej Izby Dyscyplinarnej, uniemożliwienia ich dalszego orzekania, przywrócenia do pracy sędziów, których od niej odsunięto i co najmniej ograniczenia wpływu prezydenta na kształtowanie izby, powołanej w miejsce tej, którą ustawa likwiduje.

Tylko z tymi zmianami zatwierdzenie polskiego KPO pozwoli na wypłatę pieniędzy przez Komisję Europejską.

"Trzeba zrozumieć jedno; akceptacja polskiego Planu Odbudowy nie oznacza automatycznie przekazania pieniędzy. To jest tylko akceptacja tych inwestycji, które Polska zamierza podjąć z tych pieniędzy" - przypominał marszałek Grodzki.

Aby otrzymać te pieniądze, trzeba spełnić warunki, których sejmowa wersja ustawy nie spełnia - dodawał.

Możliwa jest nawet inicjatywa Senatu zmieniająca sposób powoływania KRS.

Przypomnijmy, likwidacji Izby Dyscyplinarnej domagała się Komisja Europejska. Był to jeden z warunków akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy.