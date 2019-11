"Trzeba przybliżyć Trybunał obywatelom" - tak posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedziała na pytanie, co chciałaby do TK wnieść. "To, co mi się wcześniej nie podobało, to nieprawdopodobnie długie uzasadnienia, pisane bardzo skomplikowanym językiem. Obywatele nie wiedzieli, co i jak, nie rozumieli tego Trybunału" - stwierdziła.

