Prezydent Andrzej Duda podpisał przeprowadzoną przez parlament w błyskawicznym tempie nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Nowelę w ostatni piątek przyjął Sejm, a w nocy z wtorku na środę poparł Senat. By nie spowalniać procesu legislacyjnego, parlamentarzyści - o czym informował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - zdecydowali się na przyjęcie regulacji zawierającej błąd: jeden z jej przepisów odsyła bowiem do nieistniejącego artykułu nowelizacji. Kancelaria Prezydenta odniosła się do sprawy w komunikacie informującym o złożeniu przez Andrzeja Dudę podpisu pod nowelizacją. W oświadczeniu czytamy m.in., że ze stanowisk przesłanych przez szefową Kancelarii Sejmu, Biuro Legislacyjne Sejmu i KRS "wynika, że przepis ten, pomimo zaistnienia błędu, nie budzi wątpliwości natury konstytucyjnej". Natychmiast po podpisaniu przez prezydenta nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

