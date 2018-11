​Zaledwie 15 minut zajęło unijnym ministrom ds. europejskich omówienie kwestii praworządności w Polsce. Poza wystąpieniem wiceszefa KE Fransa Timmermansa głos zabrał jedynie przedstawiciel Polski.

Wiceszef KE Frans Timmermans przypomniał, że w piątek jest wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej nt. środków tymczasowych w sprawie SN, a 19 listopada mija termin złożenia przez Polskę pierwszego raportu nt. wdrożenia tych środków.

Wyraźnie punkt ciężkości przesunął się w stronę unijnego Trybunału - mówi jeden z unijnych dyplomatów. Jego zdaniem to może być jeden z powodów, dla których nie było żadnej dyskusji ministrów po tym, jak głos zabrali wiceszef KE Frans Timmermans i polski ambasador Andrzej Sadoś, który zastępował wiceministra Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na spotkaniu nie było Konrada Szymańskiego, co obniżyło rangę tego spotkania i - zdaniem niektórych rozmówców dziennikarki RMF FM - mogło zniechęcić ministrów UE do zabierania głosu.

Polscy dyplomaci przekonują raczej, że to zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o "konkretnych krokach", które Polska zamierza zrobić do 19 listopada. Timmermans powiedział jednak za zamkniętymi drzwiami, że martwią go dwie kwestie: to, że polski rząd uważa, że konieczna jest zmiana w prawie, aby wdrożyć wytyczne TSUE w sprawie Sądu Najwyższego oraz kontynuacja postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów sprzeciwiających się reformie sądownictwa.

Ta pierwsza sprawa oznacza, że KE uważa, że postanowienie TSUE o środkach tymczasowych powinno stać się prawem i nie wymaga ono nowelizacji ustawy o SN. Tymczasem polskie władze zapowiedziały prace legislacyjne. W samym TSUE można natomiast usłyszeć, że sprawa nie jest rozstrzygnięta i że możliwe są dwa rozwiązania - albo dostosowanie poprzez przyjęcie bezpośrednio postanowienia TSUE, albo poprzez nowelizację ustawy o SN.

Timmermans poinformował także o liście pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Komisji Europejskiej, w którym pisała o tym, że 22 sędziów wróciło do pracy . Podnosił także kwestię oświadczenia Krajowej Rady Sądownictwa, która stwierdziła, że pozostający na emeryturze sędziowie są nadal na emeryturze. Polski ambasador zapewniał że do 19 listopada władze ujawnią, w jaki sposób Polska się dostosuje.

Jeszcze przed spotkaniem niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth mówił, że jest zadowolony, iż Polska będzie respektować postanowienia TSUE . Chodzi oczywiście o środki zabezpieczające blokujące ustawę o SN.

Z kolei belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders wyraźnie sugerował, że dzisiejsze spotkanie to przygotowanie do kolejnego wysłuchania Polski.