Marek Sowa (KO), szef komisji śledczej ds. afery wizowej, zapowiedział, że komisja skieruje 11 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez m.in. Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Raua i Mariusza Kamińskiego. Dodał, że będzie też skarga na opieszałość postępowania prowadzonego przez lubelską prokuraturę. We wtorek Sowa przedstawi projekt sprawozdania z prac komisji śledczej.

Marek Sowa / Rafał Guz / PAP

Projekt sprawozdania z prac komisji śledczej ds. afery wizowej liczy 340 stron plus załączniki. Przesłuchaliśmy 37 świadków i odebraliśmy opinię od dwóch biegłych. Było 40 posiedzeń komisji i ponad 110 godzin przesłuchań, otrzymaliśmy setki akt od prokuratury i urzędów - podsumował szef komisji.

Zawiadomienia ws. nieprawidłowości w programie Poland Business.Harbour

Marek Sowa poinformował, że komisja skieruje 11 zawiadomień do prokuratury i jedną skargę do prokuratora krajowego na opieszałość postępowania prowadzonego przez wydział ds. przestępczości zorganizowanej PK w Lublinie. To ten wydział prowadzi śledztwo dotyczące płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Zarzuty usłyszeli w nim m.in. b. wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar Kobos.

Sowa sprecyzował, że trzy zawiadomienia do prokuratury będą dotyczyć nieprawidłowości w programie Poland Business.Harbour. Dodał, że we wnioskach do prokuratury padną nazwiska b. premiera Mateusza Morawieckiego, b. minister rozwoju Jadwigi Emilewicz i b. pełnomocniczki premiera ds. GovTech Justyny Orłowskiej.

Program PBH zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pod koniec stycznia został zawieszony.

Brak nadzoru w MSZ nad procesem wydawania wiz

Cztery zawiadomienia - wyliczał Sowa - dotyczą braku nadzoru w MSZ nad procesem wydawania wiz, narażenia budżetu państwa na straty finansowe w wyniku wynajmu nieruchomości na potrzeby Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi i Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach oraz "pomocnictwa w załatwianiu wiz, przyspieszaniu czy pomijaniu procedur wizowych na życzenie osób protegowanych związanych z Wawrzykiem". W tym przypadku - powiedział Sowa - wnioski do prokuratury obejmą b. szefa MSZ Zbigniewa Raua, b. dyrektora generalnego Służby Zagranicznej w MSZ Macieja Karasińskiego oraz byłe kierownictwo departamentu konsularnego MSZ Marcina Jakubowskiego i Beatę Brzywczy.

Komisja ma również złożyć zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez b. wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego i dyrektora jego biura poselskiego Macieja Lisowskiego. Z prac komisji śledczej wynika, że Kołakowski interweniował w sprawie wiz dla osób z zezwoleniem na pracę wydanych na wniosek agencji zatrudnienia prowadzonej przez Lisowskiego. Kołakowski podnajmował od niego za 50 zł miesięcznie lokal na biuro poselskie. Lisowski zajmował się też sprawami poselskimi Kołakowskiego.

Zawiadomienia będą dotyczyć byłych szefów MSWiA i CBA

Zawiadomienia do prokuratury mają też dotyczyć b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i b. szefa CBA Andrzeja Stróżnego.

Chodzi o opieszałość w prowadzonym postępowaniu, a właściwie brak działań w momencie, gdy otrzymali mocno uprawdopodobnione informacje o procedurze przestępczej w MSZ związanej z przyznawaniem wiz za pieniądze. Ta informacja została im przekazana w lipcu 2022 roku i pomimo obszernej wiedzy nie uruchomiono żadnych działań rozpoznawczych, analitycznych ani operacyjnych do lutego 2023 r. - powiedział Sowa.

Sowa: U nas było najłatwiej uzyskać wizę

Wskazał, że w projekcie raportu końcowego komisja formułuje kilkanaście wniosków podsumowujących. Praktycznie każdy z tych wniosków jest zarzutem kierowanym do państwa, kierowanego wówczas przez PiS. Polska najbardziej rozregulowała system polityki wizowej spośród wszystkich krajów europejskich. U nas było najłatwiej uzyskać wizę. Polska była takim hubem, przez który można było uzyskać przepustkę do wjazdu na teren całej Unii Europejskiej - podkreślił Sowa.

Dodał, że w ciągu 4 lat 47 proc. spośród wszystkich wiz pracowniczych w UE zostało wydanych przez Polskę. Te osoby w wielu przypadkach w ogóle nie były zainteresowane wjazdem do naszego kraju. Wykorzystały sytuację, łatwość uzyskania wizy w Polsce, by pojechać od razu do kraju docelowego - zaznaczył szef komisji.

Harmonogram prac nad raportem końcowym

Członkowie komisji będą mieli czas do 3 grudnia na zgłoszenie poprawek do projektu raportu. Następnie, 3 grudnia komisja będzie debatować nad kształtem raportu i rozstrzygnie w głosowaniu poprawki. Do 6 grudnia posłowie będą mogli zgłosić zdania odrębne do raportu. Po tym terminie raport trafi do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zdecyduje o dacie przedstawienia raportu na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej została powołana do zbadania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Badała m.in. wątek łapówek za przyspieszanie procedur wizowych oraz nacisków, jakie miał wywierać Piotr Wawrzyk na departament konsularny MSZ, a ten - na konsulów. Przyglądano się też powołaniu Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi i projektowi rozporządzenia, które przewidywało, że centrum będzie obsługiwać wnioski wizowe w uproszczonej procedurze nie tylko z Białorusi, ale także z 20 innych krajów. Za projekt, ostatecznie wycofany, odpowiadał Wawrzyk.