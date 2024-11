Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski będzie zatrzymany i doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa. Taką informację podał w środę Polsat News. Decyzję w sprawie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Piotr Pogonowski został także obłożony grzywną.

Były szef ABW Piotr Pogonowski / Jacek Turczyk / PAP

Piotr Pogonowski, który szefował ABW w latach 2016-2020, ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 2 grudnia o godz. 10:00. Pogonowski, który obecnie jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, będzie musiał także zapłacić 3 tys. zł grzywny.

W przeszłości trzykrotnie nie stawił się na wezwanie komisji. Sąd uznał jego nieobecności za nieusprawiedliwione.

Październik - trzecie niestawienie się na przesłuchaniu

O tym, że komisja ds. Pegasusa złoży wniosek o doprowadzenie Piotra Pogonowskiego przed jej oblicze, a także ukaranie go grzywną, było wiadomo już 11 października, gdy po raz trzeci nie pojawił się na przesłuchaniu.

Były szef ABW usprawiedliwiał się, wskazując na orzeczenie TK z 10 września o niekonstytucyjności komisji. Warszawscy śledczy odmówili jednak zbadania legalności komisji. Powołali się na fakt, że orzecznie TK nie zostało opublikowane w Monitorze Polskim, a rozstrzygnięcie Trybunału podjęto z naruszeniem prawa .

11 października za ukaraniem i doprowadzeniem Pogonowskiego opowiedziało się siedmiu członków komisji, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czym zajmuje się komisja ds. Pegasusa?

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada "legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 do listopada 2023 roku". Komisja ustala też, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.