Wcześniej, w środę, szef rządu poinformował, że w sobotę w południe ogłosi wieloletnią strategię migracyjną Polski. Zapowiedział, że będzie to nie tylko program walki z nielegalną migracją, ale też nowoczesna polityka migracyjna obliczona na lata; strategia ma być propozycją dla całej Unii Europejskiej.

Sowa: Będą zawiadomienia do prokuratury

Piotr Salak w Radiu RMF24 w czwartek pytał szefa komisji śledczej ds. afery wizowej Marka Sowę o ewentualne zawiadomienia do prokuratury w sprawie afery wizowej.

Na pewno będą i to będzie ich całkiem sporo, bo mamy do czynienia z całkowitym brakiem nadzoru. Więc to nie jest tajemnicą, że na pewno będzie zawiadomienie do prokuratury dotyczące ministra Raua - powiedział Sowa.

Będzie oczywiście zawiadomienie do prokuratury dotyczące pracowników czy kadry dyrektorów Ministerstwa Spraw zagranicznych. Za pomocnictwo, za wyrządzenie straty wielkich rozmiarów w przypadku Centrum Decyzji Wizowej i Centrum Informacji Konsularnej - dodał Sowa.

Ile zawiadomień w sprawie afery wizowej szykuje komisja? To będzie liczba pojedyncza, do dziesięciu się zmieścimy - powiedział gość Radia RMF24.